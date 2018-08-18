"Var gücümüzle çalışmaya, devletimize destek olmaya devam edeceğiz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türk sanayicisi ve iş adamlarının, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde devletin alacağı tedbirlerle tüm sorunları aşma kararlılığı taşıdığını belirtti.
Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayici, KOBİ ve girişimcilere yönelik kamuoyuyla paylaştığı destek ve önlem paketini iş dünyası olarak çok olumlu bulduklarını, desteklediklerini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'ye yönelik spekülatif ataklar karşısında sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçtiğini belirten Hacısalihoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı. Pakette özellikle ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerin ve teknoloji girişimcilerinin olumsuz etkilenmemesi için yerlileştirme adımlarıyla milli teknoloji hamlesini hızlandırıcı ifadeler dikkati çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hacısalihoğlu, yerlileştirme programının yerli ürünlere fiyat avantajı sağlayacağını, sanayi iş birliği projelerinin etkin bir şekilde uygulanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesine katkı vereceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türk sanayicisi ve iş adamları, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde devletin alacağı tedbirlerle tüm sorunları aşma kararlılığındadır. Ülkemizi dünya ticaretinde hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmaya ve devletimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda piyasaların ve iş dünyasının rahatlaması için çaba sarf ederek 16 maddelik önlem ve destek paketini çıkaran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdooğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Bakanlar Kuruluna ve tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. İş dünyası olarak çalışmaya, üretmeye ve ülkemizi hakettiği yere çıkarmaya tüm gücümüzle odaklanmış durumdayız."
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