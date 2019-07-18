Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilçeye yapılacak Filyos Endüstri Bölgesi faaliyete geçtiğinde 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Bakan Varank ayrıca TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldıklarını açıklayarak, “Kazanan isimleri irdelediğinizde, Türkiye’ye duyulan güveni, Türkiye’nin geleceğine olan inancı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz” dedi. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’nın açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sivil toplum kuruluşları ve firma sahipleri katıldı. Fuarın ev sahipliğini yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, fuarın katılımcılarına, firmalara ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak çağın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü karşılamak için çalıştıklarını söyledi. Bu konuda TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’yla küresel rekabet gücü arttıracak, alanında uzman araştırmacıları Türkiye’ye davet ettiklerini ifade eden Bakan Varank, dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldıklarını açıkladı. Bunun, Türkiye’ye duyulan güveni açıkça ortaya koyduğunu belirten Bakan Varank, şöyle konuştu: “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye’nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı. Kazanan isimleri irdelediğinizde, Türkiye’ye duyulan güveni, Türkiye’nin geleceğine olan inancı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Destek kazanan araştırmacılardan 58’i Amerika Birleşik Devletleri’nden, 16’sı İngiltere’den, 9’u Almanya’dan, 8’i de Hollanda’dan başvuru yapmış. Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale’den araştırmacılar var. Yine, dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimler var. İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır.” ‘MOBİLYACILIK SEKTÖRÜ 2018 YILINDA 3,2 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTI’ Mobilyacılık sektörünün her geçen yıl büyüyen, üretim kapasitesini, oluşturduğu katma değeri ve istihdamı artıran sektörlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, “2018 yılında, mobilya firmalarımız 3.2 milyar dolarlık ihracata imza attılar. 180 ülkeye ihracat yaparak bizleri gururlandırdılar. Bizleri daha da memnun eden husus ise mobilya sektörümüzün sağladığı dış ticaret fazlasıdır. Bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Elbette bu başarılı performansın asıl aktörleri, asıl kahramanları; mobilya firmaları, onların maharetli usta ve çalışanlarıdır. Ben mobilya sektöründeki bu dinamizmin artarak devam etmesinin, diğer sektörlerimize de örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum. Oluşturduğu katma değerin yanı sıra, 210 bin kişiye doğrudan, 300 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 2012 yılından bu yana mobilyada 2,6 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar sayesinde 18 binden fazla ilave istihdam öngörüldü. KOSGEB eliyle son üç yılda sektörde faaliyet gösteren 5 bin 725 işletmeye 125 milyon lira destek ödemesi yaptık” dedi. ‘FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ TÜRKİYE’NİN SEMBOL PROJESİ’ Filyos Endüstri Bölgesi’nin sadece Batı Karadeniz’in değil, tüm Türkiye’nin sembol projelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi: “Filyos üzerine yaptığımız planlamalar, projeksiyonlarla bu bölgenin nasıl gelişeceğini düşününce, inanın ben de çok heyecanlanıyorum. Türkiye’nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olarak kabul ettiğimiz Filyos limanıyla, 6 milyon metrekare endüstri bölgesiyle, 4 milyon metrekare serbest bölgesiyle, 3 milyon metrekare genişleme alanıyla, ülkemizin Karadeniz’e, oradan dünyaya açılan bir kapısı olacak. Filyos Limanı 3 kilometre uzunluğu ve 25 milyon ton kapasitesiyle bölgemizin en büyük limanı olacak. Limanın hemen arkasındaki 597 hektar büyüklüğündeki bölgenin haritası ve jeolojik etüt raporu; bakanlığımız tarafından onaylandı. Bu 597 hektarlık alanda çelik ve çeliğe dayalı sanayinin bulunacağı Endüstri Bölgesi’ni, tüm sanayicilerimiz için yatırıma açtık.” ‘1.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM, 10 BİN İSTİHDAM HEDEFLENİYOR’ Sanayici iş adamlarıyla görüşmeler devam ettiğini ifade eden bakan Varank, Filyos’ta 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 10 bin istihdam hedeflediklerini anlatarak, “Filyos Endüstri Bölgesi’ndeki tüm parseller faaliyete geçtiğinde 10 bin yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. İnşallah Filyos, Batı Karadeniz Bölgesi’nin gelecek yüz yılını şekillendirecek” diye konuştu. FİLYOS’A ATANAN YÖNETİCİ ŞİRKET HAKKINDA AÇIKLAMA Bakan Varank, Filyos Endüstri Bölgesi’ne otomotiv sacı yapmak üzere müracaat eden Tosyalı Grubu’nu bölgenin yönetici şirketi olarak atadıklarını ve bununla ilgili bir takım eleştirilerin olduğunu anlatarak, “Tosyalı grubu özellikle cari açık verdiğimiz otomotiv sacı başta olmak üzere ülkemizin nitelikli demir çelik ihtiyacı için bölgede yatırım yapmak üzere müracaat etti. Biz de kendilerine Endüstri Bölgesi mevzuatları çerçevesinde yer verilmesini kabul ettik. Bürokratik kafayla değil, özel sektör mantığıyla kurgulanmış bir model. Dolayısıyla, endüstri bölgeleri kanununa göre, bir yönetici şirkete ihtiyaç var. Bu yüzden 17 Haziran’da, elini taşın altına koyan bölgenin en büyük yatırımcı şirketini yönetici şirket olarak atadık. Buradan farklı anlamlar çıkarmaya çalışanlar olduğunu duyuyorum. Bizim derdimiz üzüm yemek, bırakın dedikoducular kendi kendine oyalansın, dursun. Bölgede yatırımcıların belirlenmesinden, parselasyon planlarına ön tahsislere kadar tüm süreçler bakanlığımızın onayıyla gerçekleşecek, bu manada herkes müsterih olsun” dedi.

