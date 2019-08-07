FİNANS

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) 50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacaksa o yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız. Makine sektöründen sonra diğer odak sektörlerde de hızlı bir şekilde programımızı uygulamaya geçeceğiz" - "Uzay alanındaki katma değer, oluşacak tecrübe ve bilginin kullanılabilmesi Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: - "Kısa bir zamanda biz aradaki farkı kapatıp, ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında stratejik yatırım teşviği kullandıracaklarını belirterek, "50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacaksa o yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız. Makine sektöründen sonra diğer odak sektörlerde de hızlı bir şekilde programımızı uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ı Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Varank buradaki konuşmasında, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle bugün yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atandığı söyledi.

Yönetim kurulundakilerin liyakat sahibi ve havacılıkla uzay alanında tecrübe sahibi olduğuna dikkati çeken Varank, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Varank, Yıldırım'ın bugün Ukrayna ile havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılması için mutabakat zaptı imzalayacağını da bildirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine işaret eden Varank, "Oradaki katma değer, oluşacak tecrübe ve bilginin kullanılabilmesi Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Cari açığın kalıcı bir şekilde kapanmasına katkı sağlamak istiyoruz"

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na ilişkin soruyu yanıtlayan Varank, "11'inci Kalkınma Planı'nın merkezinde rekabetçi üretim ve verimlilik var. Buradaki en önemli başlıklardan biri 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programıydı. Bu programla özellikle ithalatını yaptığımız sanayimizin üretebileceği ürünleri yerli imkanlarla üretmek istiyoruz." diye konuştu.

Varank, programda oldukça detaylı bir çalışma yaptıklarını, sadece ithalat ve ihracat rakamlarına bakarak değil, ürünlerin Türkiye'de üretilip üretilemeyeceğine de dikkat ederek 400'e yakın ürünü belirlediklerini kaydetti.

Bu ürünlerin Türkiye'de üretilerek cari açığın kalıcı bir şekilde kapanmasına katkı sağlamasını istediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Yerli katma değerli bir büyüme vizyonu öngörüyoruz. Bu program bunun en önemli ayaklarından birisi. Yakın zamanda başvuruları almaya başlayacağız. Makine sektörü pilot sektör olarak belirlendi. Bu program çerçevesinde desteklenecek ürünleri üretenlere stratejik yatırım teşviği kullandıracağız. 50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacaksa o yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız. Makine sektöründen sonra diğer odak sektörlerde de hızlı bir şekilde programımızı uygulamaya geçeceğiz."

- "Ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz"

Yıldırım da uzay konusunun Türkiye'de çok ilgi gördüğünü ancak bilgi noktasında eksikliğin bulunduğu bir alan olduğunu belirterek, "Ülkemizde uzaya karşı çok ilgi var ama uzaydaki çalışmaların ne noktaya geldiğini bilenler az. 10 yıl içinde uzayda gücü olmayanın yeryüzünde söz hakkı olmayacak. Büyük ülkeler uzay yarışının içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, artık uzaydan müdahale dönemine geçildiğini belirterek, sivil, askeri her sistemin uzaydan kontrol edilebileceğini söyledi.

Uzay yarışında Türkiye'nin iyi bir yerde olmasının ülke açısından önemli olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz bu şuurla göreve başlıyoruz. Yönetim kurulumuz ehil arkadaşlarımızdan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde eksikliklerimizi kapatacağız. Bu yarışta gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. Bu büyük milletin potansiyeline inanıyorum. Fırsat verildiğinde, kaynaklar da olduğunda neler yapabileceğini bu millet hep göstermiştir. Bu yarışta gösterecek. Kısa bir zamanda biz aradaki farkı kapatıp, ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz."

Yıldırım, Türkiye'nin bu alanda bundan önceki tecrübelerden istifade edeceğini altını çizerek, gerektiğinde iş birlikleri, gerektiğinde bilgi transferiyle diğerleriyle yarışacak seviyeye getireceklerini belirtti.

Bu konuda dostça bir yarış yapacaklarını dile getiren Yıldırım, "Birçok konuda yardımlaşacağız. Eğer uzayda yardımlaşmazsanız en büyük gücün dahi orada var olması mümkün olmaz. Biz bu çerçevede hareket edeceğiz." dedi.

Yıldırım, yurt dışından gelecek her türlü know-how'a açık olacaklarını söyleyerek, hedeflerinin kısa sürede aradaki farkı kapatmak olduğunu bildirdi.

Milli uydular yapıldığını anımsatan Yıldırım şunları kaydetti:

"Türksat 6A, İmece Uydusu önemli projelerimiz, bunları milli kaynaklarla yapıyoruz. Bunları uzaya atabilmemiz lazım. Gözlem istasyonlarını, astronomik çalışmalarımızı geliştirmeliyiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yol haritası bizim öncelikli görevimiz. Milli uzay programı çıkarma vazifemiz var. Bunu sıkı bir çalışmayla yapacağız. Sadece uyduda değil hiçbir konuda Ajansımız üretici ve icracı olmayacak. Düzenleyici, denetleyici, gerekli olan yerlerde ruhsat verici olacak. Sadece uzayda değil havacılıkta da ülkemizin teknoloji konusunda eksiklikleri varsa eğer bunların da giderilmesi için çalışacağız."

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) 50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacaksa o yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız. Makine sektöründen sonra diğer odak sektörlerd

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kabulü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Türkiye Uzay Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Elazığ’dan dünya pazarına!

Elazığ’dan dünya pazarına!

Bayram öncesi rekor kırıldı

Bayram öncesi rekor kırıldı

Tarlada 1 lira, markette 5 lira!

Tarlada 1 lira, markette 5 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Trump: Asıl sorun Çin değil, Fed’in hatasını kabul etmemesi

Trump: Asıl sorun Çin değil, Fed’in hatasını kabul etmemesi

GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

PayTR/Tombul: Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat

PayTR/Tombul: Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat

Konya Şeker'den üreticiye 6,9 milyon lira bayram avansı

Konya Şeker'den üreticiye 6,9 milyon lira bayram avansı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.