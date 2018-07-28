FİNANS

Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Karakaş'ı kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Elektrikli otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş’ı kabul etti.

İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Bakan Varank, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su sayın Mehmet Gürcan Karakaş ile verimli bir toplantı yaparak projenin yol haritasını değerlendirdik. Elektrikli otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu alanda başarılı olunması gerektiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile ortaya çıkan bu projenin takipçisiyiz. Ülkemizin gelecekte çok önemli fırsatları yakalayabilmesi için otomobil projesinin mutlaka başarılı olması gerekiyor. Bu sadece bir otomobil projesi değil, yeni bir teknolojik ekosistem oluşturma hamlesidir. Dünyanın nereye yöneldiğinin farkındayız. Artık akıllı şehirler ile entegre otomotiv teknolojileri, yapay zeka tabanlı otonom sürüş algoritmaları, akıllı şarj alt yapıları ve benzeri alanlarda girişimci firmalarımız için fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendireceğiz. Dünya ile rekabette insan kaynağımız da, cesaretimiz de fazlasıyla var."

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Mustafa Varank Mehmet Gürcan Karakaş

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