MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde "Turcorn" şirketler çıkması hedefi için Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde önemli destek ve projeler yer alırken, bu amaçla iş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde, Türkiye'nin bu alanlardaki mevcut durumunun fotoğrafı çekilerek, geleceğe dönük hedefler ve yol haritası ortaya konuldu.

Stratejide, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek adımlar ön plana çıkarılırken, özellikle yüksek teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için de birçok teşvik ve desteğin sağlanmasına yönelik politikalar yer aldı.

Bakan Varank, Türkiye'den değeri 1 milyar doların üzerindeki unicorn şirketlerin çıkması, bu şirketlere de "Turcorn" denilmesi yönündeki isteğini paylaşırken, 2023’e kadar en az 10 "Turcorn" hedeflediklerini söyledi.