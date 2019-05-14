FİNANS

Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Sanayi üretimi martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam etti. Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
mart sanayi üretim endeksi twitter Varank

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