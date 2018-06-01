Varlık Barışı semineri düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) - MAZARS Denge, Vergi Barışı'na yönelik İstanbul'da bilgilendirme semineri düzenledi. Seminere, İstanbul Vergi Bölümü Başkanı YMM Mustafa Tan, Mazars Denge Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer ve CustomsAudit Kurucu Ortağı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım ve ilgililer katıldı.

Seminerde katılımcılara Varlık Barışı ile ilgili detaylı bilgi verilerek, kanunla birlikte gelen değişiklikler masaya yatırıldı. Seminerde yaptığı konuşmada Mazars Denge İstanbul Vergi Departmanı Lideri YMM Mustafa Tan, "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2013-2017 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve bazı kesinti yoluyla ödedikleri vergiler için matrah ve vergi artışı yapabilecekler" dedi.

MÜKELLEFLERİN ÖDEME PLANI

Vergi ve diğer mali borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili yayımlanan 7143 sayılı yasa mükelleflere 2013-2017 yıllarına ait matrah ve vergilerini artırma imkanı getirdiğini söyleyen Tan," Gelir ve kurumlar vergisi açısından beyan edilen matrahlar 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20 ve 2017 yılı için yüzde 15 oranında artırılacak" diye konuştu.