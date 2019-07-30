FİNANS

Varlık barışında yeni dönem başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışına başvuru süresi yıl sonuna uzatılırken, taşınmazlar da kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek uygulamaya dahil edilebilecek - Bildirim veya beyanlarda, söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak

DENİZ ÇİÇEK - Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılırken, taşınmazlar da kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek değerlendirilebilecek.

TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlara yönelik serbestçe tasarruf yapabilecek.

Bu varlıklar için yüzde 1 vergi ödenecek. Varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca varlık barışının işleyişine ilişkin tebliğ taslağı, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Taslağa göre, varlık barışına ilişkin bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilcilerce yapılabilecek.

Bu varlıklar, bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Anılan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esas olmasına karşın, bildirimin yapıldığı her ay farklı bir vergilendirme dönemi olarak kabul edildiğinden yıl sonuna kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkün olacak.

Aynı ay içinde yapılacak değişikliklerde, ilk bildirim düzeltilecek. Sonraki aylarda, hataların düzeltilmesi ya da bildirilen varlıkların azaltılmak istenmesi halinde de yine önceki bildirim düzeltilecek.

Varlıkları artırıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde ise ilave olarak bildirilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacak.

Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak.

- Bildirimde bulunan ile varlığı transfer eden farklı olabilecek

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Varlıkların, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya buradaki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekirken, varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak.

Yurt dışındaki varlıklar, yine yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak ancak borcun kapatıldığına dair belgelerin bildirime eklenmesi gerekecek.

Taşınmazlar gibi yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların yıl sonuna kadar kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak.

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan bildirime istinaden gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye'ye getirilmiş olduğunun kanıtlanmasında kullanılabilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 olarak hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek.

Vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecek.

- Türk lirası karşılığı bedeller esas alınacak

Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2019 tarihine kadar, vergi dairelerine doğrudan ya da elektronik ortamda beyan edilebilecek.

Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden yüzde 1 vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek düzenlemeden yararlanabilecek.

Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıklar da ilgili gerçek kişiler adına bildirilebilecek. Buna karşın, söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekecek.

Bildirim veya beyanlarda, anılan varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

Döviz varlıklarında, beyan edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacak.

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
Venezia Mega Outlet'den indirim festivaliVenezia Mega Outlet'den indirim festivali
Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Gelir İdaresi Başkanlığı varlık barışı

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

45 yıllık rüya sona erdi!

45 yıllık rüya sona erdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezia Mega Outlet'den indirim festivali

Venezia Mega Outlet'den indirim festivali

Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yüzde 3.3 düşüşle 80.6 puanda

Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yüzde 3.3 düşüşle 80.6 puanda

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Netaş’tan yapay zekada Nvidia ile iş birliği

Netaş’tan yapay zekada Nvidia ile iş birliği

Abdi İbrahim’den 270 kişilik ilave istihdam

Abdi İbrahim’den 270 kişilik ilave istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.