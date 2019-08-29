Varlık Fonu: Milli Piyango sözleşmesi imzalandı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Türkiye Varlık Fonu ile Sisal - Şans Ortak Girişimi arasında Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin sözleşme imzalandı.

Türkiye Varlık Fonu tarafından bugüne kadar Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi ile bugün sözleşme imzalandı.

Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango’da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon liraya çıkarmayı taahhüt etti. 2018’deki hasılat ise 3.4 milyar lira seviyesindeydi. Sisal

