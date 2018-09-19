"Varlık Fonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, "5 yıl sonra göreceksiniz ki bu fon, aslında Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak. Yani Singapur'un Temasek'i, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı, Rusya'nın RDIF'i gibi benzer bir konumda olacak." dedi.

Sönmez, İstanbul Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Varlık Fonu'nun bir anonim şirket olduğunu, işlevini şirket olarak gösterdiğini, burada bir yönetim kurulu ve buna bağlı komiteler bulunduğunu anlattı.

Sönmez, 2012-2013'te Malezya'da yaşadığını ifade ederek, Asya piyasalarının çok dinamik olduğunu, GSYH'nin yılda yüzde 5'in üzerinde büyüdüğünü, burada varlık fonlarının çok görünür halde olduğunu vurguladı.

Dünyada varlık fonu rakamlarına bakıldığında, toplam 8 trilyon dolar seviyelerinin söz konusu olduğunu aktaran Sönmez, "Türkiye'de 40 milyar olarak zikredilmekte. Toplamın yüzde 0,5'ine tekabül etmekte. 'Bölgeniz nedir' diye sorduklarında tabii ki bir yetki var ama neden yüzde 5'e, yüzde 10'a çıkarmıyoruz? Böyle bir vizyonumuz var açıkçası... 5 yıl sonra göreceksiniz ki bu fon, aslında Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak. Yani Singapur'un Temasek'i, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı, Rusya'nın RDIF'i gibi benzer bir konumda olacak." şeklinde konuştu.