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"Varlık Fonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez: - "5 yıl sonra göreceksiniz ki bu fon, aslında Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak. Yani Singapur'un Temasek'i, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı, Rusya'nın RDIF'i gibi benzer bir konumda olacak" - "Hangi uluslararası benzerine bakarsanız bakın; devletin başındaki kişi, ya başkanlık etmekte ya da başka bir kıdemli politikacı başkanlık etmekte" - "Burada kalpleri kazanarak iş yapacağız. Yeni bir anlayış; sonuç odaklı, yenilikçi, ilerlemeye yönelik, hesap verebilir ve kapsayıcı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu fon herkesi kapsamalı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, "5 yıl sonra göreceksiniz ki bu fon, aslında Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak. Yani Singapur'un Temasek'i, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı, Rusya'nın RDIF'i gibi benzer bir konumda olacak." dedi.

Sönmez, İstanbul Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Varlık Fonu'nun bir anonim şirket olduğunu, işlevini şirket olarak gösterdiğini, burada bir yönetim kurulu ve buna bağlı komiteler bulunduğunu anlattı.

Sönmez, 2012-2013'te Malezya'da yaşadığını ifade ederek, Asya piyasalarının çok dinamik olduğunu, GSYH'nin yılda yüzde 5'in üzerinde büyüdüğünü, burada varlık fonlarının çok görünür halde olduğunu vurguladı.

Dünyada varlık fonu rakamlarına bakıldığında, toplam 8 trilyon dolar seviyelerinin söz konusu olduğunu aktaran Sönmez, "Türkiye'de 40 milyar olarak zikredilmekte. Toplamın yüzde 0,5'ine tekabül etmekte. 'Bölgeniz nedir' diye sorduklarında tabii ki bir yetki var ama neden yüzde 5'e, yüzde 10'a çıkarmıyoruz? Böyle bir vizyonumuz var açıkçası... 5 yıl sonra göreceksiniz ki bu fon, aslında Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacak. Yani Singapur'un Temasek'i, Malezya'nın Khazanah Nasional'ı, Rusya'nın RDIF'i gibi benzer bir konumda olacak." şeklinde konuştu.

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- "Çok ciddi bir adanmışlık söz konusu"

Zafer Sönmez, bir kurum oluşturacaklarını ve tesis edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kurum oluşturacağız. Yapmak zorundayız. Yönetişim konusuna odaklanacağız. Biz uluslararası yönetişim standartlarını tesis etmek zorundayız. İşlev gösteren bir yönetim kurulumuz olmalı. Yönetim kuruluna baktığımızda, önceki ile aynı olduğunu görüyoruz, deneyim olarak da çok daha çeşitlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Etki yaratabilme kapasitesine sahip ve odaklanmış. Çok ciddi bir adanmışlık var, özellikle siyasi iradede... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başında olacak."

Sönmez, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur ve diğer varlık fonlarından örnekler vererek, "Hangi uluslararası benzerine bakarsanız bakın; devletin başındaki kişi, ya başkanlık etmekte ya da başka bir kıdemli politikacı başkanlık etmekte. Recep Tayyip Erdoğan, aynı şekilde bu görevi üstlenecekler. Dolayısıyla siyasi iradenin de en yüksek düzeyde bir adanmışlığı söz konusu..." diye konuştu.

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- "Varlık Fonu, şeffaf olacak ve herkesi kapsayacak"

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Sönmez, yatırımcılara daha fazla güven tesis edeceklerini ve kalpleri kazanarak iş yapacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni bir anlayış; sonuç odaklı, yenilikçi, ilerlemeye yönelik, hesap verebilir ve kapsayıcı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu fon herkesi kapsamalı. Ana odak noktalarımız yetki neyse, üzerimize düşeni göstermek... Yönetişimi yerine getirmek ve fon içerisindeki şeffaflığı artırmak... Aynı şekilde hesap verilebilirlik, burada farklı denetimler aracılığıyla bunun tesis edilmesi..."

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varlık fonu Zafer Sönmez

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