"Varlık Fonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olacaktır"

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bankalarla, sektörle güvene dayalı ilişkileri oturtmaya başladık. Bugün Varlık Fonu'nu bilmeyen Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da çok az kurum vardır. Ana kurumların hepsi bizi tanır ve çok daha iyi tanıyacaklar. Bu, Türkiye'ye uzun vadeli bir güven oluşturacak. Varlık Fonu'nun 2023 vizyonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmaktır ve olacaktır." dedi.

Sönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, DOW Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu moderatörlüğündeki "Vizyon 2023" oturumunda yaptığı konuşmada, kamudaki değişimi göstermek için ortak bir karar alarak bu programa kravatsız geldiklerini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'nun 1923'ten bu yana ülkenin finansal sektördeki en heyecanlı hikayesi olduğunu belirten Sönmez, "Buna yüzde 100 inanıyorum. Hiç kimsenin tanımlayamadığı, ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz ama dünyada bunun örnekleri var ve dünyadaki standartlara getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin mucize çözümü değildir ama Türkiye ekonomisindeki en önemli kilit taşlarından biridir." ifadesini kullanan Sönmez, bu kilit taşını büyüteceklerini vurguladı.