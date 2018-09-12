Varlık Fonu'nun yönetimi belirlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişiklikle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olacağı, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilebileceği bildirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdürün ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşıyacağı belirtilen kararın, bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bilgisi verildi.

Ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür atamaları da açıklandı.

Buna göre, Başkan Vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atanırken, Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez diğer yönetim kurulu üyeleri şeklinde belirlendi.