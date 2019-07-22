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Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin son dönemde Ar-Ge alanında büyük bir atılım gösterdiğini söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, “Ar-Ge için ayrılan bütçelere baktığımızda, şirketler bütçelerinin yüzde 1.0’ini Ar-Ge’ye ayırmaktadır.

Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0

İstanbul, 22 Temmuz (DHA) - Türkiye’nin son dönemde Ar-Ge alanında büyük bir atılım gösterdiğini söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, “Ar-Ge için ayrılan bütçelere baktığımızda, şirketler bütçelerinin yüzde 1.0’ini Ar-Ge’ye ayırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 3.0’ün üzerine çıkmaktadır” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde 1171 Ar-Ge Merkezi ve 347 Tasarım Merkezi bulunuyor. Türk Patent Enstitüsü verilerine göre ise yılda 260’ı yerli, 210’u yabancı olmak üzere 470 patent ve faydalı model alınıyor.
Stratejik öneme sahip makine ve teçhizat imalatı alanında ise 176 Ar-Ge ve 31 tasarım merkezinin faaliyette olduğunu belirtti. Takım tezgahları özelinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi sayısının 15, tasarım merkezi sayısının ise üç olduğunu aktaran Varlık şu açıklamaları yaptı:
“Akıllı ve yapay zekaya sahip makineler üretmek; ülkemiz için bir hayal değil. Bunu yapacak potansiyelimiz var. Ancak, Endüstri 4.0 ve yapay zekayı sadece uygulamayla kalmamak gerekir.
“Gerekli ekipman ve enstrümanları da üretmek geleceğimiz için elzem durumdadır. Sanayinin kalbi olarak bilinen takım tezgahı üreticileri, ‘Endüstri 4.0 Uygulamaları’ konularında öncü rol oynamaktadır.
“Üretimin verimini ve kalitesini artırmak için yerli takım tezgahlarımızda olmayan ya da yeterli düzeyde olmayıp ithal edilen makinelerde de Endüstri 4.0 ve yapay zeka alanlarında gelişimler hızla devam ediyor.
“Özellikle robotik sistemlerle bir arada çalışan takım tezgahları, yazılımlar ile gelişen takım ve makine ömrünü uzatmaya ve kaliteyi artırmaya yönelik sistemler üretimi gün geçtikçe daha verimli hale getirmektedir.
“Takım tezgahları sektörünü teknoloji yönünden dünya ile kıyasladığımızda, takım tezgahlarını metal işleme ve metal şekillendirme olarak iki ayrı grupta değerlendirebiliriz. Metal şekillendirme tarafında dünyanın önde gelen ülkelerinin ürünleri ile başa baş gelecek, neredeyse aynı teknolojiye sahip makineler üretebiliyoruz. Metal işleme tarafında ise dünya Almanya ve Japonya gibi teknolojiyi üreten ülkeleri takip ediyor. Bu ülkeler ile takım tezgahlarının üretiminde baş edebilmek oldukça zor. Ancak tasarım ve ürün geliştirme ile rekabet edilebilir.
“Türkiye Takım Tezgahları sektörünün yakın hedeflerini, yüksek teknolojiye sahip makinalar kullanarak yerli üretimin katma değerini yükseltmek ve daha yüksek ekonomik girdi sağlamak olarak tanımlayabiliriz.
“Türkiye makine kullanımında dünyada ilk 10 içerisinde, Avrupa’da ise 3. sırada yer alıyor. Mevcut konumumuzu koruyabilmek için, kullanımda olduğu gibi üretimde de bu sıralara gelmemiz şarttır.
“Yakın gelecek için yüksek teknoloji üretimine yönelik yatırım planlaması ile ilgili TİAD olarak bir yol haritası hazırladık. Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu takım tezgahlarının yerli olarak Türkiye’de üretilmesi ve sanayi gelişiminde atak yapabilmemiz için gerekli olan çalışmaların neler olduğunu ve yol haritasını hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Savunma Sanayi Başkanlığı’na sunduk.” (Fotoğraflı)

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