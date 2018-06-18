Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

Ayşegül Acar / İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar’ın DORUK otobüsleri Varşova pazarına giriyor. Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetlerinde Otokar’ın DORUK otobüsünü tercih eden Arriva taşımacılık şirketi ile ulaştırma hizmetleri için yeni bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında şehir içi ulaşımda 34 adet DORUK orta boy otobüsü, Aralık ayında hizmet vermeye başlayacak.

Halen 50 ülkede milyonlarca yolcu taşıyan Otokar 34 adetlik DORUK orta boy otobüsü ile Varşova toplu ulaşımında kullanılacak. Buna göre imzalanan sözleşme kapsamında şehir içi ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği bir arada sunan 34 adet 9 metrelik DORUK, Varşova sokaklarında Aralık 218’den 2026 yılı sonuna kadar hizmet verecek.

Basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunan ve yurtdışına VECTIO ismi ile ihraç edilen DORUK otobüsleri, Varşova için özel olarak hazırlanacak.

İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkan DORUK’un şehir içi tipi DORUK LE, Varşova’nın talebi üzerine izleme, ücret ödeme, sesli duyuru sistemleri ile donatılacak.

Aracın elektronik altyapısında, yolcu acil kapı açma sistemine ek olarak, bilgilendirme ekranlarına da yer verilecek. Modern görünümü, üstün özellikleri, düşük işletme maliyetiyle toplu ulaşımda fark yaratan DORUK LE’lerin dışı, Varşova'nın mimari sembolleriyle kaplanacak. (Fotoğraflı)



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