Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan

İSTANBUL (AA) - Otokar, DORUK otobüsleri ile bu sefer Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni nesil otobüsleri ile Avrupa'yı fethetmeye devam ediyor. 55 yıldır müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilen, 50 ülkede milyonlarca yolcu taşıyan Otokar otobüsleri, şimdi de Polonya’nın başkenti Varşova’nın toplu ulaşımında hizmet verecek.

Tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri ile Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanan Otokar, 34 adetlik DORUK orta boy otobüsü ile Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak.

Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetleri için Avrupa’nın en büyük yolcu taşımacılığı şirketi Arriva ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Arriva, Varşova'da ulaşım hizmetleri sağlamak için Otokar'ın DORUK otobüsünü seçti. Sözleşme kapsamında şehir içi ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği bir arada sunan 34 adet 9 metrelik DORUK, Varşova sokaklarında Aralık 2018'den 2026 yılı sonuna kadar hizmet verecek.