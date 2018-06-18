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Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu, toplu ulaşım hizmetlerinde Otokar'ın DORUK otobüsünü tercih eden Arriva taşımacılık şirketi ile ulaştırma hizmetleri için yeni bir sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Otokar, DORUK otobüsleri ile bu sefer Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni nesil otobüsleri ile Avrupa'yı fethetmeye devam ediyor. 55 yıldır müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilen, 50 ülkede milyonlarca yolcu taşıyan Otokar otobüsleri, şimdi de Polonya’nın başkenti Varşova’nın toplu ulaşımında hizmet verecek.

Tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri ile Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanan Otokar, 34 adetlik DORUK orta boy otobüsü ile Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak.

Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetleri için Avrupa’nın en büyük yolcu taşımacılığı şirketi Arriva ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Arriva, Varşova'da ulaşım hizmetleri sağlamak için Otokar'ın DORUK otobüsünü seçti. Sözleşme kapsamında şehir içi ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği bir arada sunan 34 adet 9 metrelik DORUK, Varşova sokaklarında Aralık 2018'den 2026 yılı sonuna kadar hizmet verecek.

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- Varşova için özel hazırlanacak

Basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunan ve yurt dışına Vectio ismi ile ihraç edilen DORUK otobüsleri, Varşova için özel olarak hazırlanacak.

İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkan DORUK'un şehir içi tipi DORUK LE, Varşova'nın talebi üzerine izleme, ücret ödeme, sesli duyuru sistemleri ile donatılacak.

Aracın elektronik altyapısında, yolcu acil kapı açma sistemine ek olarak, bilgilendirme ekranlarına da yer verilecek. Modern görünümü, üstün özellikleri, düşük işletme maliyetiyle toplu ulaşımda fark yaratan DORUK LE'lerin dışı, Varşova'nın mimari sembolleriyle kaplanacak.

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Anahtar Kelimeler:
doruk Otokar Varşova Belediyesi

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