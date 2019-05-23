"Vatandaşın cebine 1 milyar lira tasarruf sağladık"

Bünyesinde 450 civarında çalışanı olan daha çok yolcu taşımacılığı, denizde araç taşımacılığı ve kara lojistiği yapan bir grup olduklarını anımsatan Koç, "Aynı zamanda bilgi işlem ile ilgilenen bir yönümüz de var. Bünyemizde Etis Lojistik şirketimizle karayolu lojistik taşımacılığı yapıyoruz. Bisar yazılım firmamız teknoloji çalışmaları yapıyor ve yazılım üretiyor. Gök Denizcilik şirketimiz ise liman işletmeciliği yapıyor, iskeleleri işletiyor. Erdeniz şirketimiz, Türkiye’de Marmara denizinde tek olan ve sadece tren taşıyabilen, içerisinde raylı sistemi bulunan ve 40 vagon taşıyan 200 metrelik gemilerimiz ile Derince-Tekirdağ arasında çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Koç düzenlediği basın toplantısında Negmar'ın esasen bir denizcilik grubu olduğunu ancak bünyesinde başka şirketleri de barındırdığını belirtti.

Koç, tren ile taşımacılık alanında yakın gelecekte büyük bir atılım yapacaklarını bildirerek, "İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi'nin de Avrupa ticaretine katkı sunacağı Bandırma-Tekirdağ hattını açıyor olacağız. Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) arabalı feribot taşımacılığı yaptığımız hattımız ise Negmar'ın ana yapısını oluşturuyor. Bu hatta yıllık 1 milyon araç taşıyoruz. 2013 yılı Temmuz ayından itibaren çalışıyoruz. 4 feribotumuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." dedi.

2013 yılının temmuz ayından bu yana Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında kaliteli hizmetleri ile yaptıkları indirimlerle vatandaşlara 1 milyar lira tasarruf sağladıklarını dile getiren Koç, "Biz bu hatta başladığımızda tır ücreti 170 liraydı. 5 yıldır hala zam yapmadan 155 liraya hizmet veriyoruz. Bu bizim açımızdan büyük bir hizmet." dedi.

- "Eskihisar-Tavşanlı hattımızda 18 milyon yolcu taşıdık"

Koç, yolcu taşımacılığının kendileri için çok önemli olduğunu, belirterek, "Marmara denizinin bu açıdan çok yoğun bir yolcu kapasitesine sahip. Son teknoloji ürünü 4 gemimizle hizmet veriyoruz. Eskihisar-Tavşanlı hattımızda 18 milyon yolcu taşıdık." diye konuştu.