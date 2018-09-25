Vatandaşlar, TEKNOFEST İstanbul'a koştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali vatandaşlarından yoğun ilgi gördü. 4 gün boyunca yarım milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen festival, vatandaşlardan tam not aldı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve bir ilk olan TEKNOFEST'te, 4 gün boyunca yaşamın her alanında teknoloji konuşulurken havacılık gösterileri ile ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıldı. 750'den fazla takım, 2 binden fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük başarı sergiledi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.