FİNANS

Vatandaşlar, TEKNOFEST İstanbul'a koştu

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

T3 Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 4 gün boyunca yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti - Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi - Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali vatandaşlarından yoğun ilgi gördü. 4 gün boyunca yarım milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen festival, vatandaşlardan tam not aldı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve bir ilk olan TEKNOFEST'te, 4 gün boyunca yaşamın her alanında teknoloji konuşulurken havacılık gösterileri ile ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıldı. 750'den fazla takım, 2 binden fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük başarı sergiledi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.

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- Gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı

İstanbul'un 16 farklı noktasından sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ulaşımın sağlandığı festivale vatandaşların akın etmesi nedeniyle zaman zaman festivalin giriş ve çıkışında yoğun trafik oluştu.

Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi.

Gökyüzünde harmandalı yapan Atak helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.

Festivalde, askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, dört gün boyunca birçok etkinlik ve gösteriye sahne oldu. Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, festival boyunca çeşitli yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirildi.

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- 12 farklı kategoride yarışmalar düzenlendi

Festival boyunca, Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon İHA-İKA, İnsansız Sualtı Sistemleri, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, İHA, Model Uydu, Model Uçak gibi yarışmalar düzenlendi. 12 kategoride, ortaokuldan yüksek lisans seviyesine değişen öğrenci takımlarının yarıştığı teknoloji yarışmaları gerçekleştirilirken bu yarışmalara yoğun katılım olduğu gözlendi.

Bu 12 yarışmaya ek olarak, HackIstanbul uluslararası beyaz şapkalı hacker yarışması ve World Drone Cup / Dünya Drone Kupası düzenlendi.

Yarışmalar kapsamında özellikle roket, savaşan İHA ve robotaksi öne çıktı. Türkiye, artık ABD'den sonra başarılı bir şekilde öğrencilerin yarıştığı roket yarışması düzenleyen ikinci ülke oldu. Savaşan İHA ise hala üzerinde çalışılan, geleceğin İHA teknolojisi olarak kabul ediliyor.

Robotaksi'nin konusu olan otonom araçlar da aynı öneme sahip. Festival, dünyada hala üzerinde çalışılan bu kritik konular üzerinde Türk öğrencilerin şimdiden çalışmaya başladığını ortaya koydu. Savaşan İHA teknolojisi oldukça zor olmasına rağmen, teknik olarak bu alanda ciddi aşama kaydeden takımlar oldu.

Etkinlik kapsamında, "Siber Güvenlik" konusunda pek çok panelin yanı sıra "Teknolojide Devletin ve Kurumların Rolü", "Göremediğimiz Gizemler: Kara Delikler", "Teleskoplar ve Astronomi", "Big-Bang Evreni", "Uydular ve Uzaktan Algılama" gibi konularda seminerler düzenlendi.

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TEKNOFEST İSTANBUL

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