Vatandaşlara geçen yıl 1,5 milyar liralık ikramiye dağıtıldı

DENİZ ÇİÇEK - Milli Piyango İdaresinin (MPİ) şans oyunlarında geçen yıl dağıttığı ikramiye tutarı 1,5 milyar lirayı aşarken, yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli henüz parasını almadı. İdare, internet sitesine koyduğu sayaçla talihlinin 1 yıllık zaman aşımı süresinin ne zaman dolacağını göstermeye başladı.

AA muhabirinin, MPİ verilerinden derlediği bilgilere göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 396 milyon 730 bin 946 lirası şans oyunları satış gelirlerinden,132 milyon 3 bin 519 lirası da diğer gelirlerden oluştu.

İdarenin 2018 ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artarak 1 milyar 522 milyon 339 bin 545 lirayı buldu.

MPİ tarafından geçen yıl hazineye 817,1 milyon lira, kamuya 768,7 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 279,3 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 141 milyon lirayı aştı.

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