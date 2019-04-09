FİNANS

Vatandaşlara geçen yıl 1,5 milyar liralık ikramiye dağıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresinin şans oyunlarında geçen yıl dağıttığı ikramiye tutarı 1,5 milyar lirayı aştı - Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli henüz ortaya çıkmazken, idarenin internet sitesine konulan sayaçla talihlinin 1 yıllık zaman aşımı süresinin ne zaman dolacağı gösterilmeye başlandı - İdarenin 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı 6 milyar 349 milyon 266 bin lira olarak kayıtlara geçti

DENİZ ÇİÇEK - Milli Piyango İdaresinin (MPİ) şans oyunlarında geçen yıl dağıttığı ikramiye tutarı 1,5 milyar lirayı aşarken, yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli henüz parasını almadı. İdare, internet sitesine koyduğu sayaçla talihlinin 1 yıllık zaman aşımı süresinin ne zaman dolacağını göstermeye başladı.

AA muhabirinin, MPİ verilerinden derlediği bilgilere göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 396 milyon 730 bin 946 lirası şans oyunları satış gelirlerinden,132 milyon 3 bin 519 lirası da diğer gelirlerden oluştu.

İdarenin 2018 ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artarak 1 milyar 522 milyon 339 bin 545 lirayı buldu.

MPİ tarafından geçen yıl hazineye 817,1 milyon lira, kamuya 768,7 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 279,3 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 141 milyon lirayı aştı.

- En fazla gelir sayısal oyunlardan

İdare, geçen yıl en fazla satış gelirini 2 milyar 273 milyon 169 bin lirayla "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 836,4 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 287,1 milyon lira girdi.

Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde 63 milyon 847 bin 449 bilet satıldı. 2018'de piyango oyunu satışının yüzde 56'sına denk gelen 467 milyon 256 bin liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 25 oldu.

İdare tarafından, geçen yıl toplam 188 milyon 5 bin 500 "hemen kazan" bileti satılırken, bu kapsamda 176,3 milyon liralık ikramiye dağıtıldı.

- En fazla ikramiye Süper Loto ile dağıtıldı

Sayısal oyunlardan "Sayısal Loto"nun satış geliri 862,4 milyon lira olurken, "Süper Loto"da 754,6 milyon lira, "Şans Topu"nda 350,5 milyon lira, "On Numara"da 305,5 milyon lira gelir hesaplandı.

Sayısal oyunlarla geçen yıl 878 milyon 776 bin 80 liralık ikramiye ödemesi yapıldı. En fazla ikramiye ödenen sayısal oyun, 326,4 milyon lirayla Sayısal Loto oldu. Bu oyunu 301,5 milyon lirayla Süper Loto, 133,5 milyon lirayla Şans Topu ve 117,1 milyon lirayla On Numara izledi.

İdarenin 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 6 milyar 349 milyon 266 bin lira olarak kayıtlara geçti.

- Yılbaşı ikramiyesi için zaman aşımı sayacı

Geçen yılın en yüksek ikramiyesi olan 70 milyon lira, 31 Aralık'taki yılbaşı özel çekilişinde İstanbul'da satılan bir biletin talihlisine çıktı ancak talihli henüz ikramiyesini teslim almadı.

Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi bir yıl olduğundan, talihlinin 31 Aralık 2019'dan önce biletini ibraz ederek ikramiyesi alması gerekiyor. Bu tarihten sonra alınmayan ikramiye de Hazineye devredilecek.

İdare internet sitesine sayaç koyarak, 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttıİstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı
Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdiMart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyük ikramiye ikramiye ikramiye sayacı Milli Piyango MPİ sayısal loto süper loto

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Beş ayın zirvesini gördü!

Beş ayın zirvesini gördü!

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.