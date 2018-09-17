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"Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme" kitabı yayımlandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Koç Holding'in ve Vehbi Koç Vakfı'nın kurucusu Vehbi Koç'un yaşam tecrübelerini aktaran "Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme" kitabı, zamandan bağımsız her neslin faydalanabileceği bir rehber olarak yayımlandı - Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel: - "Bizler Vehbi Koç'u her gün anıyor, hayatımızın her alanında onun bıraktığı izleri görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Koç Holding'in ve Vehbi Koç Vakfı'nın kurucusu Vehbi Koç'un yaşam tecrübelerini aktaran "Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme" kitabı, zamandan bağımsız her neslin faydalanabileceği bir rehber olarak yayımlandı.

Koç Holding'in açıklamasına göre, Koç'un 1972 senesine kadarki yaşamını anlattığı ilk kitabı "Hayat Hikâyem" (1973) ve 1970'li yılların başından itibaren yaşadığı günleri, iş ve hayat tecrübelerini anlattığı kitabı "Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim" (1987) kitapları kronolojik bir sıralamayla ve dönemin arka planları eklenerek Gürel Tüzün'ün editörlüğünde derlendi.

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitabın tasarım ve dizin süreçlerini ise Bülent Erkmen ve ekibi yürüttü. "Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme" başlığı altında Vehbi Koç'un samimi, ilham verici ve yol gösterici kitap, bugünün gençlerine, çalışanlarına, girişimcilerine, hayırseverlerine ilham veriyor; yılmadan üretmeye, başarısızlıklardan ve başkalarının deneyimlerinden öğrenmeye, sürekli sorgulamaya, ülkeyi sahiplenmeye ve Türkiye için daha iyisini yapmaya teşvik ediyor.

Vehbi Koç, kitapta, kendi kaleminden iş ve hayat tecrübelerini genç kuşaklara şu sözlerle aktarıyor:

"Kendinize, ailenize, milletinize ve yaşadığınız çağa faydalı olacağına inandığınız bir işi yapmaya kalkıştığınız zaman, başarıya ulaşmak için önünüzde uzun bir yol bulunduğunu hiçbir an aklınızdan çıkarmayacaksınız. O yolda ilerlerken yanlış değerlendirmelerle ters anlayışlarla moral kırıcı hareketlerle, hatta size ağır gelecek suçlamalarla karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işin doğruluğuna inanıyorsanız, bunlar sizi sarsmasın, cesaretle yürüyün."

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- "Gençlerin bu eseri dikkatlice okumalarını tavsiye ediyorum"

Açıklamada konuyla ilgili görüşleri yer alan ve kitabın önsözünü kaleme alan Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vehbi Koç'un tecrübe ve görüşlerini ailesiyle, yakın çevresiyle, iş dünyasıyla ve gerektiğinde de kamuoyuyla paylaşmaya çok önem verdiğini bildirdi.

"Vehbi Bey ve Sadberk Hanım henüz çocukken Birinci Dünya Savaşı'nın zor koşullarını tecrübe etmiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesine ve Cumhuriyet'e gönülden bağlı, gerçek birer vatanseverdiler." ifadesini kullanan Arsel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vehbi Koç'un memleketimizin yetiştirdiği en önemli iş adamı olma vasfı yanında hayır faaliyetlerinde de kendinden sonraki kuşaklara örnek teşkil edecek başarılara imza atmasında muhakkak ki bir Ankaralı olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarının coşkusunu ve sosyal dayanışma ruhunu yaşamasının etkisi olmuştur. Bizler Vehbi Koç'u her gün anıyor, hayatımızın her alanında onun bıraktığı izleri görüyoruz. Genç kuşaklar ise ne Vehbi Bey’i ne de onun yaşadığı dönemin Türkiye’sini yakından tanıyorlar. Elinizde tuttuğunuz kitap, genç nesillere kurucumuzu kendi ağzından ve yaşadığı döneme ait olay ve bilgilerin ışığında anlatmayı amaçlıyor. Gençlerin bu eseri dikkatlice okumalarını tavsiye ediyorum."

Arsel, "Aile şirketlerinin devamlılığından AB konusuna; ilk yerli otomobil Anadol'un müthiş hikayesinden, eşi Sadberk Hanım'ın vasiyetiyle kurulan ilk özel müzeye, siyaset ve iş dünyası ilişkisinin hassaslığından sağlığın insan hayatındaki önemine bir dizi hayati konuda sıra dışı bir zekadan ve sıra dışı bir yaşamdan süzülen dersler bu sayfalarda okuyucuyu bekliyor. Vehbi Koç'un tecrübeleri ve uzak görüşlülüğünün ülkemiz ve dünyamız için iyiliklere vesile olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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