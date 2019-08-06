İSTANBUL (AA) - Vehbi Koç Vakfı (VKV), 2010-2019'da Arter'e ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi'ndeki Meymenet Han binasında "Meşher" adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açıyor.

VKV'den yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Türkçesinde "sergi mekanı" anlamına gelen adıyla Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan kapsamlı sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni diyalogların başlatılmasını destekleyecek.

Üç kata yayılan 500 metrekarelik sergi alanı ve etkinlikler için bulunan 75 metrekarelik faaliyet alanı ile Meşher'deki sergiler, Orta Çağ'dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde çok çeşitli konulardaki programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası da olacak.

Ziyaret, etkinlik ve sergi turlarının ücretsiz gerçekleşeceği Meşher, pazartesi hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Meşher, küratörlüğünü Catherine Milner'ın üstlendiği ilk sergisi "Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa'dan Çağdaş Seramik" ile eylül ayında ziyarete açılacak. Bu ilk sergi, İngiltere'de ilham verici ve yenilikçi bir sanat merkezi olan Messums Wiltshire ve Meşher'in iş birliği ile hazırlandı. Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı sergide, 13 sanatçının eserleri yer alıyor.