Venedik Bienali Türkiye Pavyonu Fiat sponsorluğunda kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, Fiat sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonda açılacak. Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali 58'inci kez kapılarını açmaya hazırlanırken, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu da 2011 yılından bu yana olduğu gibi bu bienalde de Koç Topluluğu şirketlerinden Tofaş bünyesindeki Fiat sponsorluğunda gerçekleşiyor. İKSV'nin koordinasyonunda hayata geçen Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda bu yıl İnci Eviner’in Biz, Başka Yerde adlı eseri yer alıyor. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 11 Mayıs'tan 24 Kasım'a kadar bienalin ana mekanlarından Arsenale'de ziyaret edilebilecek. - "Kendi sınırlarımızı aşıp yenilikçi ve farklı platformlar geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum" Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, dünyanın en köklü ve önemli sanat etkinlikleri arasında gösterilen Venedik Bienali'nde Türkiye'nin temsil edilmesine uzun süreli katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Tofaş, Koç Topluluğu ve İKSV arasındaki iş birliğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Eroldu, şunları kaydetti: "Merhum Vehbi Koç'un ilerici vizyon ve girişimiyle Koç Holding ve Fiat ortaklığında kurulan Tofaş'ın geçtiğimiz yıl 50’nci yıl dönümünü kutladık. Önümüzdeki 50 yılda da Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam edeceğiz. Tofaş olarak farklı düşünce biçimlerinin bizi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu bakış açısı bizi çağdaş sanatla da buluşturuyor. Sürdürülebilirlik her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de çok önemli. İşimizi yaparken, uzun soluklu ve derinliği olan konulara yöneliyoruz. Kendi sınırlarımızı aşıp yenilikçi ve farklı platformlar geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Venedik Bienali sanat ve sanayinin yakınlaşmasına dair bize bu noktada imkan sağlıyor. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'na Fiat markamız ile 2011’den bu yana destek veriyoruz. Dünyanın en köklü ve önemli güncel sanat etkinliklerinden birinde ülkemizin temsil edilmesine uzun süreli katkı sunduğumuz için mutluyuz. Tofaş olarak Türkiye ile İtalya arasında ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik uzun yıllardır önemli katkılar sağlıyoruz. Bu güçlü bağımızın sanat yoluyla daha da kuvvetlendiğine inancım tam. Tofaş olarak toplumsal kalkınmanın en önemli ayaklarından biri olan kültür ve sanata verdiğimiz destekle kültürler arasında köprü kurmaya devam edeceğiz."