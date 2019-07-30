Venezia Mega Outlet'den indirim festivali

(Kurumsal Haber) İSTANBUL, (DHA) -

VENEZİA Mega Outlet, imza günleri ve söyleşiler gibi birçok farklı etkinliğin ve indirimlerin yer alacağı festival düzenlşeyeceğini duyurdu. Zyfest iş birliği ile metro katında düzenlenen indirim festivali, 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Venezia Mega Outlet’in yaptığı yazılı açıklamaya göre festival kapsamında, ‘Hassasanne’ bloğu ile tanınan Ece Kumkale söyleşi ve imza günü, ‘Fundafashion’ hesabı ile paylaşımlar gerçekleştiren Funda Hilal Güler okuma atölyesi, ‘İyi ki anneyiz’ hesabı kurucusu Buket Özyer çiçek atölyesi, ‘byyagmuroz’ hesabı ile Bahar Yağmur Öz bileklik yapım atölyesi düzenleyecek. ‘balpamukmoms’ hesabı ile tanınan Meltem Kılıç zeka oyunları atölyesi, ‘hemşireannem’ hesabı ile paylaşımlar gerçekleştiren Nalan Ergin ek gıda söyleşisi ve ‘uykuperim.com’ hesabı ile çocuklarda uyku düzenine ilişkin paylaşımlar yapan Eda Ölmez uyku eğitimi atölyesiyle ailelerle buluşacak.

