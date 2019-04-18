Venezia Mega Outlet’ten indirim panayırı

İSTANBUL, (DHA)- Venezia Mega Outlet, perakendeyi hareketlendirmek ve müşterilerine uygun fiyatlarda ürün sunmak amacıyla indirim panayırı düzenleyeceğini duyurdu. Gelenekselleşmesi planlanan indirim panayırının ilki yarın başlayacak, 5 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Venezia Mega Outlet’ten yapılan açıklamada, “Outlet AVM olmanın verdiği fiyat avantajlarına ekstra indirimlerin de eklenmesi ile indirim panayırı, tüketicilerin yüzünü güldürecek. Dünyaca ünlü 36 markanın yanı sıra Çarşı Pazar katındaki esnafın da katılacağı indirim panayırı, Venezia Mega Outlet metro katında yer alacak. Yıl boyunca müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla akıllı ve kaliteli bir alışveriş fırsatı sunan Venezia Mega Outlet’teki mağazalar, stoklarını eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla indirim panayırı süresince satışa sunacak. Mağaza önlerine çıkarılan çeşitli stant ve askılarda, outlet fiyatlarının da çok altında satışa sunulan ürünler indirim panayırı ile Venezia Mega Outlet’te sizleri bekliyor" ifadelerine yer verildi.

