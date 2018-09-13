Venezuela Devlet Başkanı Maduro Çin'e gitti

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin en önemli kreditörlerinden Çin'e gitti.
Ziyaretin amacının ekonomik alanda yeni anlaşmalar yapmak olduğunu söyleyen Maduro'nun, Çin'deki temaslarında yeni kredi alması ve petrol satışı için yeni anlaşmalar yapması bekleniyor.
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