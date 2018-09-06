Venezuela elektrik şirketi Lincoln Soldaduras'a el koydu

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Venezuela hükümeti, ABD'nin Lincoln Electric adlı şirketine ait olan Lincoln Soldaduras de Venezuela şirketine el konulduğunu açıkladı.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan haberde, "Söz konusu şirketin yeterli üretimi gerçekleştirememesi nedeniyle arz güvenliğinin sağlanması amacıyla şirkete el konduğu belirtiliyor. Aragua Eyaleti'nde bulunan fabrikasında ayda 3 çeşit yaklaşık 10 ton elektrot üreten şirketin üretim kapasitesinin ise aylık 60 çeşitte 1,200 ton olduğu açıklandı. Şirket, yaptığı açıklamada hükümetin el koyma işleminin tamamen hukuka aykırı olduğunu ve buna ilişkin gerekli hukuki yollara başvurulacağını" belirtti.
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