FİNANS

Venezuela Rusya'ya petrol tedarikini artırmak istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo: - "Rosneft’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Hatta Rosneft’e yönelik petrol tedarikimizi artırmak istiyoruz" - "Rusya ve Çin de iş birliğimizi artırarak devam ettirmek istediğimiz ortaklarımızdan"

BAKÜ (AA) - Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA’nın Başkanı Manuel Quevedo, Rus petrol şirketi Rosneft’e yönelik yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirterek, "Hatta Rosneft’e yönelik petrol tedariğimizi artırmak istiyoruz." dedi.

Quevedo, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü’de, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Venezuela’nın mevcut ortaklarıyla iş birliğine devam ettiğine işaret eden Quevedo, "Rusya ve Çin de iş birliğimizi artırarak devam ettirmek istediğimiz ortaklarımızdan." diye konuştu.

Quevedo, PDVSA ile Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft arasındaki iş birliğine ilişkin, "Rosneft’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Hatta Rosneft’e yönelik petrol tedariğimizi artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rosneft, PDVSA tarafından üretilmesi planlanan petrol için şirkete 6,5 milyar dolarlık ön ödeme yapmıştı. PDVSA’nın Rosneft’e kalan borcu ise 2018 sonu itibarıyla 2,3 milyar seviyesine gerilemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Venezuela’dan petrol almaya devam etmesi nedeniyle Rosneft’in ABD tarafından uygulanan yaptırımları deldiğini" ileri sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ABD’nin Rosneft’e 2014’ten beri yaptırım uygulandığı belirtilerek, "Pompeo'nun, Venezuela ile iş birliği yürüttüğü için Rosneft’e yönelik tehditleri anlamsız. Şirket, çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak! Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
MB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştüMB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştü
TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji petrol Rosneft rusya Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Giriş ücretleri belli oldu!

Giriş ücretleri belli oldu!

iPhone fiyatları düşüyor mu?

iPhone fiyatları düşüyor mu?

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştü

MB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştü

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu

The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu

PİYASALAR

PİYASALAR

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.