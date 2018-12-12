FİNANS

Venezuela'ya ihracatta artış

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 11:35 | Son Güncelleme

EİB Koordinatör Başkan Vekili Birol Celep: - "Siyasi ilişkilerdeki yakınlaşmanın ihracatımıza katkısının ilerleyen süreçte artmasını bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Vekili Birol Celep, Türkiye'nin Venezuela'ya olan ihracatının yüzde 207 artarak 112,8 milyon dolara çıktığını, bunda iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın etkili olduğunu bildirdi.

Celep, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşılıklı ziyaretlerinin siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında ticari ilişkilere de hareketlilik getirdiğini belirtti.

Venezuela'ya 2017 Ocak-Kasım döneminde 36,7 milyon dolar ihracat yapılırken 2018'in aynı döneminde rakamın yüzde 207 artarak 112,8 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Celep, ihracatta ilk sırayı 56,5 milyon dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünleri, ikinci sırayı ise 17 milyon dolarla taşıt araçları ve yan sanayi sektörünün aldığını bildirdi.

Özellikle gıda sektörlerinin bu ülkeye ihracatlarını, yüzde 182'lik artışla 73,2 milyon dolara yükselttiğine işaret eden Celep, Venezuela'nın ABD'nin uyguladığı ambargo ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle derin bir ekonomik krizden geçtiğine dikkati çekti.

Celep, "Bu süreçte, Türkiye ile Venezuela arasındaki siyasi yakınlaşma, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşılıklı ziyaretleri ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Siyasi ilişkilerdeki yakınlaşmanın ihracatımıza katkısının ilerleyen süreçte artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
dolar gıda ihracat Venezuela

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