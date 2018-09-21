Ventourage Diversity programı yarın tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - Çok yönlü tasarlanan, 15 girişim yaratmayı hedefleyen ve 15 ay sürecek olan Ventourage Diversity'nin tanıtımı yarın yapılacak.

İngiltere ve Türkiye merkezli girişim kurma platformu Technolera'nın açıklamasına göre, şirketin etki odaklı girişimcilik programı Ventourage Diversity'nin tanıtımı Kolektif House Levent'te gerçekleştirilecek.

Technolera tarafından tasarlanan ve yönetilecek olan Ventourage Diversity, girişimciler için çok yönlü bir "Girişimcilik Akademisi ve Girişim Kurma Yolculuğu" olma özelliği taşıyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nce (KAGİDER) desteklenen program, girişimciliği herkes için mümkün kılmayı ve kendi işini kurmak isteyen yetenekli girişimciler için gerçek iş fırsatları yaratmayı ve bu girişimleri uluslararası çapta güçlü bağlantılar, kurumlar, yatırımcılar, sektörde etkili liderler ve uzmanlar ile desteklemeyi hedefliyor.

Programa özel tasarlanmış "Kurucu Ortaklık" müfredatı ile girişimlerin başarı şanslarının artırılması amacıyla kendi içlerinde çeşitliliğe sahip takımlar oluşturulacak. Cinsiyet, yaş, etnik köken ve kültür gibi çeşitli nedenlerle girişimcilik ekosisteminde yeterince temsil edilemeyen yüksek potansiyelli kişilerin programda yer alması, girişimlerin başarılı olmasında önemli bir etken olacak.