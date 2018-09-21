FİNANS

Ventourage Diversity programı yarın tanıtılacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

Çok yönlü tasarlanan, 15 girişim yaratmayı hedefleyen ve 15 ay sürecek Ventourage Diversity'nin tanıtımı yarın gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Çok yönlü tasarlanan, 15 girişim yaratmayı hedefleyen ve 15 ay sürecek olan Ventourage Diversity'nin tanıtımı yarın yapılacak.

İngiltere ve Türkiye merkezli girişim kurma platformu Technolera'nın açıklamasına göre, şirketin etki odaklı girişimcilik programı Ventourage Diversity'nin tanıtımı Kolektif House Levent'te gerçekleştirilecek.

Technolera tarafından tasarlanan ve yönetilecek olan Ventourage Diversity, girişimciler için çok yönlü bir "Girişimcilik Akademisi ve Girişim Kurma Yolculuğu" olma özelliği taşıyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nce (KAGİDER) desteklenen program, girişimciliği herkes için mümkün kılmayı ve kendi işini kurmak isteyen yetenekli girişimciler için gerçek iş fırsatları yaratmayı ve bu girişimleri uluslararası çapta güçlü bağlantılar, kurumlar, yatırımcılar, sektörde etkili liderler ve uzmanlar ile desteklemeyi hedefliyor.

Programa özel tasarlanmış "Kurucu Ortaklık" müfredatı ile girişimlerin başarı şanslarının artırılması amacıyla kendi içlerinde çeşitliliğe sahip takımlar oluşturulacak. Cinsiyet, yaş, etnik köken ve kültür gibi çeşitli nedenlerle girişimcilik ekosisteminde yeterince temsil edilemeyen yüksek potansiyelli kişilerin programda yer alması, girişimlerin başarılı olmasında önemli bir etken olacak.

Programla kurumsal girişimcilik farkındalığının artması, girişimcilik enerji ve yeteneklerine ulaşılması, toplumsal etki ve sürdürülebilir bir fayda yaratılması hedefleniyor.

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- Girişimcilere önemli destekler verilecek

Girişimler; blok zinciri, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak gıda, tarım ve eğitim gibi birçok alanda çözümler sağlayacak.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan 15 girişimin (50 girişimci) global hedeflerine ulaşmaları desteklenecek. Seçilen girişimciler, 12 ay boyunca Girişimcilik Akademisi'ne katılmaya hak kazanacak ve konusunda uzman lokal ve uluslararası danışmanlardan online/offline eğitimler alacak, workshoplara katılacak. Girişimciler, kurumsal şirketlerle iş birliği içerisinde girişimlerini kurup geliştirerek yeni nesil inovatif işlerde ortak olabilecek.

Girişimciler, doğru iş modelini bulma, ürün tasarımı, iş geliştirme, yatırıma hazırlık ölçümleri, satış, büyüme, pazara açılma stratejisi gibi konularda Technolera Lab hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ayrıca, başarı kriterlerini yerine getiren girişimciler, prototip geliştirme bütçelerine hak kazanacak.

Seçilen girişimciler kurumsal girişim sermayesi, melek yatım ağları, süper melekler ve özel tahsisli fonlara erişim şansına sahip olabilecek. Yatırıma hazırlık ölçümlerinde yüksek performansı yakalayan girişimler, uluslararası yatırımcılara, şirketlere ve girişim dünyasına sunum ve tanıtım fırsatı yakalayacak. Bu girişimler, Lüksemburg, Dubai veya Chicago'da kendilerini tanıtabilecek, küresel startup kültürünü deneyimleme, uluslararası şirketlerle bağlantılarını güçlendirme ve işlerini ölçeklendirme şansı kazanacak.

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