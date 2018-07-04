FİNANS

Venus'e "İz Bırakan", Vestel ile Las Vegas'a gidiyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Self-Sound projesi ile birinci olan Optimizers takımı Vestel’in davetlisi olarak Ocak 2019'da Las Vegas’ta düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’e katılma şansı yakaladı

İSTANBUL (AA) - Vestel'in akıllı cep telefonu Venus'ü daha ileriye götürmek için üniversite öğrencileri arasında düzenlenen "Venus'e İz Bırak" yarışmasında birinci olan takım, Las Vegas CES Global Tüketici Elektroniği Fuarı’na katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel’in genç fikirlere ve yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak üniversite öğrencileri arasında başlattığı "Venus’e İz Bırak" yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Şubat ayında başlayan yarışmaya donanım, yazılım, mobil aksesuar alanlarında geliştirme yapan 200’e yakın proje katıldı. Vestel ekibinin; uygulanabilirlik, tüketici faydası, özgünlük, yaratıcılık gibi kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucu finalde 10 proje yarıştı.

3 Temmuz'da düzenlenen törende 9 kişilik jüri, dereceye giren 3 projeyi açıkladı. Birinci olan Optimizers takımı Ocak 2019’da Las Vegas CES Global Tüketici Elektroniği Fuarı’na, ikinci olan Felix takımı Nisan 2019’da Hong Kong Mobil Ürünler Fuarı’na, üçüncü olan Aeneas takımı ise Şubat 2019’da Barselona Mobil Dünya Kongresi’ne Vestel’in davetlisi olarak katılma şansını elde etti. Birinci olan takıma ayrıca Vestel’de proje bazlı çalışma imkanı da sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, artık geleneksel hale gelen yarışmanın bu yıl da büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Yarışmaya Türkiye'nin her yerinden öğrencilerin fikir ve projeleriyle katıldığını aktaran Erdoğan, "Bu yarışmayla yenilikçi bakış açısına sahip, heyecanlı, değişime açık, teknolojiye ilgi duyan ve yeni trendleri yakından takip eden genç yetenekleri keşfetmek istiyoruz. Bu farklı ve hepimiz için ufuk açıcı deneyimi hem Türkiye’nin hem de şirketimizin geleceği olan gençlerle paylaşmak bize gurur veriyor. Yürüttüğümüz yetenek keşfi ve eğitimlerle sadece Vestel’de değil sektörde başarı hikayesi yazacak gençlerin adını duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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- Telefonun sesini otomatik ayarlayan projeleri ile CES’e gidecekler

Birinci olan proje Self-Sound, Koç Üniversitesi öğrencileri Ahmet Onur Daşdemir ve Tevfik Can Yüce’den oluşan Optimizers takımına ait. Self-Sound, telefonun sesini otomatik ayarlamaya yarıyor.

İkinci olan proje Venus GamePad de İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü öğrencileri Ömer Gülen, Atakan Demirtaş ve Hasan Hüseyin Harman’dan oluşan Felix takımına ait. GamePad, telefon için bir oyun konsolu.

Üçüncü olan proje Vtouch ise yine İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü öğrencileri Sezgin Sazlıoğulları ve Fatih Hamza’dan kurulu Aeneas takımına ait. Vtouch geliştirilmiş bir parmak izi sensörü.

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