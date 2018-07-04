İSTANBUL (AA) - Vestel'in akıllı cep telefonu Venus'ü daha ileriye götürmek için üniversite öğrencileri arasında düzenlenen "Venus'e İz Bırak" yarışmasında birinci olan takım, Las Vegas CES Global Tüketici Elektroniği Fuarı’na katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel’in genç fikirlere ve yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak üniversite öğrencileri arasında başlattığı "Venus’e İz Bırak" yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Şubat ayında başlayan yarışmaya donanım, yazılım, mobil aksesuar alanlarında geliştirme yapan 200’e yakın proje katıldı. Vestel ekibinin; uygulanabilirlik, tüketici faydası, özgünlük, yaratıcılık gibi kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucu finalde 10 proje yarıştı.

3 Temmuz'da düzenlenen törende 9 kişilik jüri, dereceye giren 3 projeyi açıkladı. Birinci olan Optimizers takımı Ocak 2019’da Las Vegas CES Global Tüketici Elektroniği Fuarı’na, ikinci olan Felix takımı Nisan 2019’da Hong Kong Mobil Ürünler Fuarı’na, üçüncü olan Aeneas takımı ise Şubat 2019’da Barselona Mobil Dünya Kongresi’ne Vestel’in davetlisi olarak katılma şansını elde etti. Birinci olan takıma ayrıca Vestel’de proje bazlı çalışma imkanı da sunuluyor.