"Verebileceğimiz maksimum zammı yaptık"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN'da başlatılan greve ilişkin "Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir." dedi.

Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı birinci oturumunda yaptığı konuşmada, bugün greve gidilen İZBAN'da 2 yıl önce toplu iş sözleşme sürecini belediye olarak yürüttüklerini, bu sene ise bu süreci TCDD Genel Müdürlüğünün yürütmesi konusunda talebinin olduğunu söyledi.

Geçen hafta yaptıkları toplantıda toplu iş sözleşmesi sürecinde gidecekleri noktayı belirlediklerini kaydeden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Benim bu işe müdahale etmemenin sebeplerinden bir tanesi de bugün içinde yaşadığımız sürece ister finansal darboğaz deyin, isterseniz kriz deyin, bu süreçte merkezi hükümetin toplu iş sözleşmelerinde, memura, işçiye zamlarda vermeyi düşündüğü, tasarladığı rakamın üzerinde bir emsal teşkil edecek bir karar içerisinde olmamak. Devleti, milleti koruma açısından bir düşüncem vardı. Bunu TCDD Genel Müdürüne ve heyete de açık açık ifade ettim."