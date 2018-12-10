FİNANS

"Verebileceğimiz maksimum zammı yaptık"

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 19:39 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: - "(İZBAN grevi) Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN'da başlatılan greve ilişkin "Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir." dedi.

Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı birinci oturumunda yaptığı konuşmada, bugün greve gidilen İZBAN'da 2 yıl önce toplu iş sözleşme sürecini belediye olarak yürüttüklerini, bu sene ise bu süreci TCDD Genel Müdürlüğünün yürütmesi konusunda talebinin olduğunu söyledi.

Geçen hafta yaptıkları toplantıda toplu iş sözleşmesi sürecinde gidecekleri noktayı belirlediklerini kaydeden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Benim bu işe müdahale etmemenin sebeplerinden bir tanesi de bugün içinde yaşadığımız sürece ister finansal darboğaz deyin, isterseniz kriz deyin, bu süreçte merkezi hükümetin toplu iş sözleşmelerinde, memura, işçiye zamlarda vermeyi düşündüğü, tasarladığı rakamın üzerinde bir emsal teşkil edecek bir karar içerisinde olmamak. Devleti, milleti koruma açısından bir düşüncem vardı. Bunu TCDD Genel Müdürüne ve heyete de açık açık ifade ettim."

Kocaoğlu, İZBAN'da yüzde 22 zam yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Yüzde 22 vermemize rağmen bugün grev başladı. Grev konusunda vatandaşların mağdur olmaması konusunda gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Sendika üyelerinin kendilerini aşan sözler söylediğini dile getiren Kocaoğlu, "Onun da hatalı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sendikal mücadeleyi, hak aramayı, belli kurallar içinde yapılmasının doğru olduğuna inanıyorum. Biz İZBAN olarak ortağımızla beraber verebileceğimiz maksimum zammı yaptık. Geri kalan kısım sendikaya aittir." diye konuştu.

Kocaoğlu, İZBAN'da en kısa süre içinde grevin tamamlanması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bir an evvel hem sendika temsilcilerine hem de İZBAN ailesine hem zamlı birikmiş ücretlerini almaları konusunda hem de vatandaşın memnuniyetini artırmak için karar verip çalışmaya geçmesini istiyor ve diliyorum. Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir. Grevi sonlandırmalarını toplu iş sözleşmesini imzalamalarını istiyorum."

- Statlar

İzmir'de Bornova ve Tire Statlarını yaptıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Bornova Stadı'nı yaptık Göztepe şampiyon oldu, top oynayacak yeri yoktu. Tire Stadı'nı yaptım. Şimdi merkezi hükümet de oydu buydu diye başladı Alsancak Stadı'nda, Göztepe Stadı'nda mesafe kat ediyor. Onların yaptıkları statlar bittikten sonra hallolacak. İki tane biz, iki tane merkezi hükümet yaptı. Stat yapmak İzmir Büyükşehir Belediyesinin işi değil, Gençlik ve Spor Bakanlığı diye bir bakanlık vardır, o yapar."

Kocaoğlu, tramvayın Çiğli bölgesine uzatılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
grev İZBAN zam

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