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Vergi barışında "bayram" fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, vatandaşların başvurularını Kurban Bayramı süresince internetten almaya devam edecek - Yapılandırma başvurularının bayram tatilinin ardından 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların kalan kısıtlı sürede başvuruda bulunması önem taşıyor

DENİZ ÇİÇEK - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını Kurban Bayramı süresince internetten almayı sürdürecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılması için 27 Ağustos Pazartesi gününe (o gün dahil) kadar süre tanındı.

Bu imkandan yararlanmak isteyenler www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) ve vergi daireleri üzerinden müracaatta bulunabiliyor.

GİB, vatandaşların 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince de yeniden yapılandırma başvurularını online yapabilmelerine imkan sağladı. Borcu olan vatandaşlar başvurularını "www.gib.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Böylece vatandaşlar, tatilde ya da evde internet üzerinden yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Yapılandırma başvurularının, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş günü olan 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların bu kısıtlı sürede başvuru imkanını kaçırmaması önem taşıyor.

Öte yandan, vergi daireleri, arife günü olan 20 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar açık olacak. Vatandaşlar, arife günü doğrudan vergi dairelerine de başvuru yapabilecek.

Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen para cezası borçları bulunanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek. Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.

- Peşin ödeme avantajı

Vatandaşlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çeşitli avantajlardan yararlanacak. Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit süresi olan 1 Ekim'e kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacak. İdari para cezalarının da aslından yüzde 25 indirim gerçekleştirilecek.

Borçlular, 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitli ödeme seçeneklerinden birini de tercih edebilecek. İlk taksit 1 Ekim'e kadar, kalan taksitler ise takip eden 2'şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Taksitle ödeme halinde, taksit sayısına göre borçlara katsayı uygulanacak.

- Kredi kartıyla ödeme

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı kurban bayramı vergi borcu vergi daireleri yeniden yapılandırma

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