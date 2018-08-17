Yapılandırma başvurularının, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş günü olan 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların bu kısıtlı sürede başvuru imkanını kaçırmaması önem taşıyor.

Böylece vatandaşlar, tatilde ya da evde internet üzerinden yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılması için 27 Ağustos Pazartesi gününe (o gün dahil) kadar süre tanındı.

Öte yandan, vergi daireleri, arife günü olan 20 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar açık olacak. Vatandaşlar, arife günü doğrudan vergi dairelerine de başvuru yapabilecek.

Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen para cezası borçları bulunanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek. Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.