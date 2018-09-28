Vergi dairelerinde yapılandırma mesaisi

Vergi daireleri, yeniden yapılandırmaya ilişkin taksit ödemeleri nedeniyle mesai yapacak.
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların, 1 Ekim mesai saati bitimine kadar ödeme yapmaları gerekiyor.
Diğer taraftan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10'uncu ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8'inci taksitinin ödenme süresi de 1 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
Mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 19.00'a, yarın saat 17.00'ye ve 1 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.
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