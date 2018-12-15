Vergi indirimleri otomotiv sektörüne yaradı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv sektöründe bu yılın ocak-kasım döneminde üretim 1 milyon 427 bin 157, ihracat 1 milyon 219 bin 174 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 427 bin 157'ye geriledi. Traktör üretimi de eklendiğinde otomotiv sanayisinin toplam üretimi 1 milyon 463 bin 403'e ulaştı.

Otomobil üretimi 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 944 bin 304 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 47 bin 846 otomobil üretilmişti.Aynı dönemde, ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubundaki azalma da yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 10 arttı.

Bu dönemde üretim büyük kamyonda yüzde 26, otobüs ve minibüste yüzde 2 artarken, kamyonda yüzde 35, kamyonet ve midibüste yüzde 4 azaldı.

Ocak-kasım döneminde toplam pazar ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 34 daralarak 561 bin 639 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 32 küçülmeyle 425 bin 478 olarak kayıtlara geçti.