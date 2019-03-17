FİNANS

Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4 milyon liralık ikramiye

FİNANS HABERLERİ  | 17.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6,4 milyon lirayı buldu - Son 5 yılda "muhbirlere" dağıtılan ikramiye yaklaşık 35 milyon lira oldu

DENİZ ÇİÇEK - Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan önemli destek alınırken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye toplam 6,4 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 391 oldu. 2017'de ise vergi kaçıranları ihbar eden kişi sayısı 454'ü bulmuştu.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 6 milyon 396 bin 266 olarak gerçekleşti.

Başkanlığın ödediği ikramiye tutarı 2017'de 12 milyon 870 bin 4 lira olurken, 2016 yılında 240 muhbir 3 milyon 142 bin 130 lira, 2015'te 338 muhbir 6 milyon 45 bin 626 lira, 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin 554 lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 719 kişiye toplamda 34 milyon 656 bin 580 liralık ikramiye ödendi.

Öte yandan 2018'de alınan toplam ihbar sayısı 41 bin 391'i buldu. İhbar bildirimlerinin tek merkezden Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla alınmasına ve sonuçlarının takip edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son 5 yılda yapılan ihbar ikramiyesi ödülleri şöyle:

Yılİkramiye Ödenen Kişi Sayısıİhbar İkramiyesi Ödeneği (TL)20142966.202.55420153386.045.626 2016 240 3.142.130 2017 454 12.870.004 2018 391 6.396.266Toplam171934.656.580

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Anahtar Kelimeler:
Faaliyet Raporu Gelir İdaresi Başkanlığı ihbar vergi

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