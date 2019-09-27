Vergi müfettişlerinin görevlendirilmesine düzenleme

Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, isteğe bağlı görevlendirme işlemlerinde vergi müfettişleri, görev yapmak istedikleri grup başkanlıklarını her yılın mart ayı sonuna kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirecek.

Başkanlık, yer değiştirme talebinde bulunan vergi müfettişlerinin durumlarını, görev puanı üstünlüğü esasına göre ve belirlenen kontenjanlar dahilinde inceleyecek, mayıs sonuna kadar belirleyerek ilan edecek.

İsteğe bağlı olarak görev yaptığı grup başkanlığı değişen vergi müfettişleri görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren 3 yıl geçmedikçe yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmayacak.