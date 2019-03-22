"Veri madenciliği ve yapay zeka mekanizmalarıyla bilgi yönetilebilir"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bilgi alabildiğiniz, ölçebildiğiniz her şeyi yönetmeniz daha kolay olur ama fazla bilgi de işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bu anlamda veri madenciliği ve yapay zeka mekanizmaları geliştirilerek biriken fazla bilginin yönetilmesi sağlanabilir." dedi.

Oda'nın Yazılım Sanayi Meslek Komitesi tarafından, ASO'da, Ankara'daki teknoparkların genel müdürleri, yazılım firmaları ile kamu kesimi temsilcilerinin katılımıyla bilgi paylaşımı ve iş birliği toplantısı düzenlendi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, teknoparklarda çok güzel çalışmalar yapıldığını, ilgili paydaşların güçlerini birleştirmesi halinde Türkiye'nin ivme kazanacağını söyledi.

Teknolojideki hızlı dönüşümün beraberinde birçok risk getirdiğini belirten Özdebir, "Bugün bir üçüncü dünya savaşı olacaksa bu savaşın siber savaş olacağı söyleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin daha kaliteli ürünler üretmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, "Bilgi alabildiğiniz, ölçebildiğiniz her şeyi yönetmeniz daha kolay olur ama fazla bilgi de işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bu anlamda veri madenciliği ve yapay zeka mekanizmaları geliştirilerek biriken fazla bilginin yönetilmesi sağlanabilir." dedi.