"Veri, Türkiye'nin büyüme ile ilgili bir sorunu bulunmadığını göstermiştir"

İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Açıklanan veri, Türkiye’nin büyüme ile ilgili bir sorununun bulunmadığını ama kalkınma ve katma değer yaratma ile ilgili bir sorunun bulunduğunu bize açıkça göstermiştir." ifadesini kullandı.

Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan birinci çeyrek ekonomik büyüme verisine ilişkin değerlendirmesinde, imalat sanayindeki güçlü büyüme temposunun dikkati çektiğini, özellikle imalat sanayisinin büyümeye destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Büyüme rakamlarının yarattığı coşkunun cari işlemler açığındaki artış ile dengelendiğini aktaran Alkin, Türkiye'nin cari açık vererek büyümeye devam ettiğini bildirdi. Bu döngüden çıkabilmek için ihracatın kilogram değerini artırmaktan başka çare bulunmadığını belirten Alkin, şunları kaydetti:

"Sadece inşaatla büyüyerek bir yere varamayacağımızı görmüş bulunmaktayız.

İthalat artış hızının ihracattan çok daha yüksek olması ve hayati öneme sahip olan tarım sektörünün büyümeye katkısının düşük seyretmesi aklımızı kurcalayan bazı ayrıntılar...

Açıklanan veri, Türkiye’nin büyüme ile ilgili bir sorununun bulunmadığını ama kalkınma ve katma değer yaratma ile ilgili bir sorunun bulunduğunu bize açıkça göstermiştir.

Büyüme modelimizin bundan sonra marka, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Bunun için de eğitim en öncelikli faaliyet olmalıdır.”