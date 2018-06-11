"Veri, Türkiye'nin büyüme ile ilgili bir sorunu bulunmadığını göstermiştir"

İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Açıklanan veri, Türkiye’nin büyüme ile ilgili bir sorununun bulunmadığını ama kalkınma ve katma değer yaratma ile ilgili bir sorunun bulunduğunu bize açıkça göstermiştir." ifadesini kullandı.
Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan birinci çeyrek ekonomik büyüme verisine ilişkin değerlendirmesinde, imalat sanayindeki güçlü büyüme temposunun dikkati çektiğini, özellikle imalat sanayisinin büyümeye destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.
Büyüme rakamlarının yarattığı coşkunun cari işlemler açığındaki artış ile dengelendiğini aktaran Alkin, Türkiye'nin cari açık vererek büyümeye devam ettiğini bildirdi. Bu döngüden çıkabilmek için ihracatın kilogram değerini artırmaktan başka çare bulunmadığını belirten Alkin, şunları kaydetti:
"Sadece inşaatla büyüyerek bir yere varamayacağımızı görmüş bulunmaktayız.
İthalat artış hızının ihracattan çok daha yüksek olması ve hayati öneme sahip olan tarım sektörünün büyümeye katkısının düşük seyretmesi aklımızı kurcalayan bazı ayrıntılar...
Açıklanan veri, Türkiye’nin büyüme ile ilgili bir sorununun bulunmadığını ama kalkınma ve katma değer yaratma ile ilgili bir sorunun bulunduğunu bize açıkça göstermiştir.
Büyüme modelimizin bundan sonra marka, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Bunun için de eğitim en öncelikli faaliyet olmalıdır.”
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- "Yatırım ve hanehalkında büyüme doğal olarak ithalat büyümesini de getiriyor"
Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Girgin de büyümeye en büyük katkının hanehalkı tüketimi ve gayrisafi sermaye oluşumundan geldiğini belirterek, "Her ne kadar yatırımın uzunca bir süre zayıf seyretmesi sonrası Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ile katkı sağlayıcılar içinde ilk 3'te yer almaya başlamış olsa da maalesef ayrıntıları çok memnun edici görünmemektedir." dedi.
Makine ve teçhizat kaleminin inşaatın bir hayli altında, yıllık bazda yüzde 7 büyüdüğünü anımsatan Girgin, yatırımda ve hanehalkındaki büyümenin doğal olarak ithalat büyümesini de beraberinde getirdiğini söyledi.
İthalattaki artışın beklentiler dahilinde bulunduğunu ancak ihracatın parite desteğine rağmen hiç büyüme kaydetmemiş olmasının düşündürücü olduğunu belirten Girgin, ilk çeyrek büyüme verilerinin seçimlerin erkene alınması ile birlikte açıklanan teşvik paketlerinin etkisini içermediğini kaydetti.
Yılın ikinci çeyreğinde, yeniden açılan KGF desteği ve 30 milyar liralık teşvik paketinin etkisiyle ilk çeyreğe benzer bir büyüme sağlanabileceğini vurgulayan Girgin, Türk lirasında yaşanan hızlı ve yüksek değer kaybının olumsuz etkisi ve Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artışının büyüme üzerindeki baskısının gözardı edilmemesi gerektiğini aktardı.
Girgin, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının da gelecek dönem büyümesi üzerinde önemli etkiye sahip olacağını, 2018 için yüzde 5-5,5 bandında büyüme tahminlerini koruduklarını bildirdi.
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