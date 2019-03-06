FİNANS

VERİMDER Anadolu Buluşmaları

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi lazım. Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor. Biliyoruz ki yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluyor"

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor. Biliyoruz ki yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluyor." dedi.

Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüten VERİMDER'in Anadolu Buluşmaları'nın Bursa etkinliği bir otelde yapıldı.

Alkin, burada yaptığı konuşmada, yalıtım konusuna dikkati çekmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Enerji tüketimi denildiği zaman sadece ısıtmak anlaşılıyor. Hayır sadece bu değil, soğutma da çok önemlidir. İklimlendirme tarafında da çok ciddi hataların yapıldığı ortada.
Enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi lazım. Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor. Biliyoruz ki yapılarda en fazla enerji kaçağı ısı yalıtımı olmayan binalarda oluyor. Üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ne yazık ki boşa gidiyor. Doğaya olan zararın yani sıra enerji kaybı vatandaşın cebine de olumsuz yansıyor."

Alkin, elde ettikleri veriler ve matematiksel hesaplamaların, Türkiye'deki tescil edilmiş hanelerde tamamen doğru ısı yalıtımına kavuşulması halinde, yılda 4 milyar dolardan başlayan ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdiTAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi
Mobilyacılar MODEKO'da buluştuMobilyacılar MODEKO'da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji Verimder İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkın

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira

Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.