VERİMDER Anadolu Buluşmaları

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor. Biliyoruz ki yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluyor." dedi.

Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüten VERİMDER'in Anadolu Buluşmaları'nın Bursa etkinliği bir otelde yapıldı.

Alkin, burada yaptığı konuşmada, yalıtım konusuna dikkati çekmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Enerji tüketimi denildiği zaman sadece ısıtmak anlaşılıyor. Hayır sadece bu değil, soğutma da çok önemlidir. İklimlendirme tarafında da çok ciddi hataların yapıldığı ortada.

Enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi lazım. Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor. Biliyoruz ki yapılarda en fazla enerji kaçağı ısı yalıtımı olmayan binalarda oluyor. Üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ne yazık ki boşa gidiyor. Doğaya olan zararın yani sıra enerji kaybı vatandaşın cebine de olumsuz yansıyor."

Alkin, elde ettikleri veriler ve matematiksel hesaplamaların, Türkiye'deki tescil edilmiş hanelerde tamamen doğru ısı yalıtımına kavuşulması halinde, yılda 4 milyar dolardan başlayan ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

