FİNANS

VERİMDER Anadolu Buluşmaları

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri faturalarında yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor"

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri faturalarında yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor." dedi.

VERİMDER Anadolu Buluşmaları'nın yedincisi Konya'da düzenledi. Kentteki bir otelde basınla bir araya gelen dernek üyeleri, Türkiye'de enerji verimliliği, tasarrufu ve ısı yalıtımı konularında bilgiler aktardı.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, toplantıda yaptığı konuşmada, derneğin enerji verimliliğiyle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Anadolu'yu karış karış gezerek enerji verimliliğini anlattıklarını vurgulayan Alkin, binalarda yalıtım konusuna dikkat çekmek istediklerini bildirdi.

- Faturalarda yüzde 50'ye varan tasarruf mümkün

Alkin, yaptıklarının bir farkındalık yolculuğu olduğunu, her kurtardıkları binanın cari açığa pozitif bir katkı sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerden uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor. Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri faturalarında yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor."

Enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi gerektiğine işaret eden Alkin, enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığın azaltabileceğinin altını çizdi.

- "Binaların da yüzde 85'i doğru düzgün yalıtılmış değil"

Alkin, Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ının binalarda tüketildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Binaların da yüzde 85'i doğru düzgün yalıtılmış değil. Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem de soğutma anlamında ciddi bir tüketim var. Yalıtamadığımız her bina ve konut bize cari açık olarak geri dönüyor. Bir yerlerden tasarruf etme gereği çok net ortaya çıkıyor. Hem mal sahiplerini, kat maliklerini hem de yeni inşaat yapacak olanları, düzgün malzeme kullanarak Avrupa standartlarına getirip, yılda 7 milyar dolara yakın cari işlemlerde bir tasarruf yaratma imkanına ikna etmemiz lazım."

Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 47'sinin doğal gazdan elde edildiğini dile getiren Alkin, "Diplomatik duruşumuz ihtiyaçlarımızla doğru orantılı. Türkiye'yi enerji tasarrufu sayesinde daha az bağımlı hale getirebiliriz. Bunun için enerji tasarrufunda adeta bir milli mücadele başlattık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji verimliliği Prof. Dr. Emre Alkin VERİMDER

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