FİNANS

VERİMDER Anadolu Buluşmaları

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 21:26 | Son Güncelleme

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Isı yalıtımıyla bu tüketilen enerjide yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanabilir. Cebinizden boşa harcanan bütçenin yanı sıra doğaya yapılan zarar da yine israf edilen enerjiden kaynaklanıyor. Bu nedenle binalarda ısı yalıtımı yapmak ve binalarda zorunlu hale gelen enerji kimlik belgesine sahip evlerde oturmak büyük önem taşıyor"

MANİSA (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Türkiye'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın 10'uncusunu Manisa'da gerçekleştirdi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ısı yalıtımında kullanılacak malzemelerin, enerji verimliliğinin yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Üretilen enerjinin yüzde 40'ının binalarda kullanıldığını, bu enerjinin yüzde 80'inin ise binayı ısıtmak ve soğutmak için kullanıldığını belirten Alkin, "Isı yalıtımıyla bu tüketilen enerjide yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanabilir. Cebinizden boşa harcanan bütçenin yanı sıra doğaya yapılan zarar da yine israf edilen enerjiden kaynaklanıyor. Bu nedenle binalarda ısı yalıtımı yapmak ve binalarda zorunlu hale gelen enerji kimlik belgesine sahip evlerde oturmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Alkin, yapılaşmanın giderek arttığı Türkiye'de tüketicilerin yeni ev alırken gelecekte bütçesinden harcayacağı miktarı düşünmek zorunda olduğunu, bu nedenle ev alırken ya da kiralarken enerji kimlik belgesinin sorgulanması gerektiğini hatırlatarak, en az "C" sınıfı enerji kimlik belgeli binada oturulması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
enerji manisa VERİMDER Anadolu Buluşmaları verimlilik

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