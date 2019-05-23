VERİMDER Anadolu Buluşmaları

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneğinin (VERİMDER) Türkiye'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın 11'incisi Malatya'da gerçekleştirildi.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin, bir otelde düzenlenen toplantıda, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin cari açığında petrol ve doğal gazın önemli yer tuttuğunu belirten Alkin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ciddi bir ithalatı var. İhracatçılarımız var gücüyle çalışmakta ancak sürekli dış ticaret açığı vermekteyiz. Büyüme oranlarının yavaş seyretmesi hatta gerilemesi ithalatımızı daralttı, cari açığımızı düzeltti ama bu dönemsel olarak yaşayabileceğimiz bir güzellik. Türkiye'de cari açık düşüyor diye benim sevinmem mümkün değil. Çünkü cari açık düşüyor demek, üretim düşüyor demek. Biz üretmek için ithalat yapmaya mecbur olan bir ülkeyiz. Bunu değiştirmek için bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir proje açıkladı. 30 milyar lira civarında bir fon yaratacak ki ithalat bağımlılığından kurtulalım. İthalatçı sektörleri, ihracatçı sektörler yapmaya çalışacaklar. Bu olumlu bir başlangıç, kendilerini tebrik ediyorum. "