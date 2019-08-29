FİNANS

Verimi düşen çam fıstığı altınla yarışıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bergama'da 10 yıl öncesine kadar yıllık 1500-2000 ton civarında üretilen, büyük bölümü ihraç edilen çam fıstığında verimin 150 tona kadar gerilemesi, fiyatları da yükseltti - Ürünün kilogram fiyatı 400 lira seviyesine çıktı - Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu: - "Verimi artırmak için başlatılan projelerde henüz net bir sonuç yok ama umutluyuz. Çalışmalar sonucunda Kozak Yayla'mızın çam fıstığı tekrar eski günlere dönecektir"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Dünyanın önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, son 10 yılda üretimin 1500-2000 tonlardan 150 tona gerilemesi ürünün kilogram fiyatını 400 lira seviyesine çıkardı.

Değeri en yüksek tarım ürünleri arasında yer alan çam fıstığında son 10 yıldır Akdeniz çanağındaki ülkelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle verim kaybı yaşanıyor.

Kimi üreticilerin böceklere, kiminin küresel ısınmaya bağladığı verim kaybı nedeniyle kozalaklar boş çıkıyor.

Verim kaybının nedeninin tespiti ve çözümü için üniversiteler ve enstitülerin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl 150 tona yakın üretimin elde edildiği Kozak Yaylası'nda çam fıstığının kilogram fiyatı 400 liraya kadar yükseldi.

- Çözüm için birlik olundu

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam fıstığının son 10 yıldır kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Diğer Akdeniz ülkelerinde de görülen verim kaybına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Koştu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de çam fıstığı üreticileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdiğine işaret etti.

Çözüm için birlik olunduğuna değinen Koştu, "Verim kaybının nedenleri konusunda çok sebep var gibi gözüküyor. Batı çam tohumu böceği bunlardan biri. Buna ilişkin mücadele çalışması başladı. Yanlış budama da olabilir diyorlar. Yağmurların, tozlaşmanın olduğu döneme kayması da başka bir sebep olarak ileri sürülüyor. Küresel ısınma da sebep olarak karşımıza çıkabiliyor." dedi.

Verimin yükseltilmesi için bugüne kadar 12 proje hazırlandığına dikkati çeken Koştu, "Yeni çalışmalar da devam ediyor. Henüz net bir sonuç yok ama umutluyuz. Çalışmalar sonucunda Kozak Yayla'mızın çam fıstığı tekrar eski günlere dönecektir. Çam fıstığı sorununa çözüm tüm dünyaya Bergama'dan yayılacaktır." diye konuştu.

- "Biz teşhis istiyoruz"

Yukarıbey Mahalle muhtarı Yusuf Doğan ise Kozak bölgesinde 17 mahalle olduğunu, bu mahallelerde yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığını dile getirdi.

Çam fıstığındaki verim kaybından dolayı köyden kente göçün hızlandığına işaret eden Doğan, "Rize'nin çayı, Adana'nın pamuğu, Ordu'nun fındığı neyse bizim de çam fıstığımız o. Ancak son yıllarda çok ciddi bir verim kaybı oldu. Biz bu kadar beklemiyorduk. Sadece Kozak'ta 2 bin tona kadar iç fıstık üretimi vardı. Yaklaşık 100-150 tona düştük." vurgusu yaptı.

Ürünün 10 kata yakın gerilemesi sonucu fiyatın da hızla arttığını, elinde ürünü olanların kilogramını 400 liradan satabildiğini ifade eden Doğan, ürün olmaması nedeniyle eski ihracat pazarlarının da kaybedildiğini bildirdi.

Verim kaybıyla ilgili uzun zamandır çalışma yapıldığına değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Son 4 aydır daha bir ciddiye alındı. Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ilgililer. Biraz daha umutluyuz. Bizim tahminimiz bunun sadece bir nedeni olduğu yönünde değil. Biz artık teşhis bekliyoruz. Bu konuda şunu da açıkça söyleyelim parti gözetmeksizin herkes bu iş için çalışıyor."

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyorEZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor
Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın çam fıstığı fiyat İlaç Kozak küresel ısınma verim yayla

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Aselsan dünya birincisi oldu

Aselsan dünya birincisi oldu

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor

Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor

Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği

Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.