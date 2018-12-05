Verimlilik farkındalığı teknoloji fuarıyla artacak

Kömürcü, Türkiye'de son dönemde çokça üzerinde durulan teknoloji alanında da verimliliği geniş kitlelere yayıp farkındalığını artırmak amacıyla bu fuarı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Fuarda yeni üretilen teknolojileri vatandaşlarla buluşturmak istiyoruz. Pozitif ayrımcılık yaparak fuarı Ankara'da düzenliyoruz çünkü teknoloji fuarları genelde İstanbul'da oluyordu bu sefer Ankara'da yapalım dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara ciddi bir katılım sağlanacağının bilgisini veren Kömürcü, teknolojiyi üreten ve kullanan Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının fuarda yer alacağını aktardı.

Kömürcü, fuarda bir deneyim paylaşım platformu olan V-Talks etkinliğinin de yapılacağını belirterek, "Bu deneyim paylaşım platformu, büyük başarılara imza atmış kişilerin deneyimlerini, hayatlarında ortaya koymuş oldukları başarının sırlarını, verimliliğe ve verimli teknoloji üretmeye dair düşüncelerini paylaşacakları 20'şer dakikalık bir konferanslar serisi olacak." diye konuştu.

Fuarın öğrenciler için de önemli bir farkındalık faaliyeti olacağını dile getiren Kömürcü, "Fuarda çok eğlenceli anlar da olacak. Pek çok firma göze hitap eden merak uyandıracak ürünlerini sergileyecek. O açıdan fuar öğrencilerin teknolojiye bakış açılarına da önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

"Akıllı Çözümler" temasıyla gerçekleşecek olan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, Türkiye Verimlilik Vakfı'nın katkılarıyla organize edilecek.