FİNANS

Verimlilik farkındalığı teknoloji fuarıyla artacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü: - "Türkiye'de son dönemlerde çokça üzerinde durulan teknoloji alanında verimliliği geniş kitlelere yayıp farkındalığı artırmak amacıyla Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz" - "Fuarda pek çok firma göze hitap eden merak uyandıracak ürünlerini sergileyecek. O açıdan fuar öğrencilerin teknolojiye bakış açılarına da önemli katkılar sağlayacak"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, "Türkiye'de son dönemlerde çokça üzerinde durulan teknoloji alanında verimliliği geniş kitlelere yayıp farkındalığı artırmak amacıyla Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kömürcü, AA muhabirine 7-9 Aralık'ta ATO Congresium'da yapılacak ve savunma, sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım, sağlık sektörlerindeki teknolojileri kapsayacak "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Verimlilik Vakfı'nın kuruluş amacının verimlilik farkındalığını geniş kitlelere yaymak olduğunun altını çizen Kömürcü, bugüne kadar bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Kömürcü, Türkiye'de son dönemde çokça üzerinde durulan teknoloji alanında da verimliliği geniş kitlelere yayıp farkındalığını artırmak amacıyla bu fuarı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Fuarda yeni üretilen teknolojileri vatandaşlarla buluşturmak istiyoruz. Pozitif ayrımcılık yaparak fuarı Ankara'da düzenliyoruz çünkü teknoloji fuarları genelde İstanbul'da oluyordu bu sefer Ankara'da yapalım dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara ciddi bir katılım sağlanacağının bilgisini veren Kömürcü, teknolojiyi üreten ve kullanan Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının fuarda yer alacağını aktardı.

Kömürcü, fuarda bir deneyim paylaşım platformu olan V-Talks etkinliğinin de yapılacağını belirterek, "Bu deneyim paylaşım platformu, büyük başarılara imza atmış kişilerin deneyimlerini, hayatlarında ortaya koymuş oldukları başarının sırlarını, verimliliğe ve verimli teknoloji üretmeye dair düşüncelerini paylaşacakları 20'şer dakikalık bir konferanslar serisi olacak." diye konuştu.

Fuarın öğrenciler için de önemli bir farkındalık faaliyeti olacağını dile getiren Kömürcü, "Fuarda çok eğlenceli anlar da olacak. Pek çok firma göze hitap eden merak uyandıracak ürünlerini sergileyecek. O açıdan fuar öğrencilerin teknolojiye bakış açılarına da önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

"Akıllı Çözümler" temasıyla gerçekleşecek olan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, Türkiye Verimlilik Vakfı'nın katkılarıyla organize edilecek.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile Türkiye'de ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesi, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması ve verimlilik alanında farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılışını yapması beklenen fuara, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılabileceği belirtiliyor.

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Cemalettin Kömürcü Türkiye Verimlilik Vakfı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

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