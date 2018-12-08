Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında iyi ilerleme kaydettiğini belirterek, "İyi bir yürüyüşünüz olabilir ama bizim koşmamız lazım. Koşmak için enerji lazım. Bu enerji de gençlerde." dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" kapsamında Verimlilik ve Teknoloji Konuşmaları (V-Talks) etkinliği düzenlendi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de savunma sanayisinin son yıllarda çok önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirerek, "Çok şükür iyi gidiyoruz. İyi bir yürüyüşünüz olabilir ama bizim koşmamız lazım. Koşmak için enerji lazım. Bu enerji de gençlerde." ifadesini kullandı.

Verimlilikte ölçme, değerlendirme ve karşılaştırmanın önemli olduğuna işaret eden Demir, firmaların ölçüm yaptıklarında hangi seviyede olduklarını görebileceklerini söyledi.

Türkiye'de verimlilik ve kalite konularına kafa yoran şirketlerin çok önemli yerlere geldiğini belirten Demir, "Kimse görmese bile ne yaparsanız yapın işinizi güzel yapmalısınız. İşi önce kendimizi tatmin etmek için yaparsak bu, bizi mükemmelliğe götürür." dedi.