DİLARA ZENGİN - Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, kurdukları Verimlilik Akademisi ile kamu ve özel sektöre yönelik verimlilik danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirterek, "Personel, zaman yönetimi, enerji verimliliği ve yönetim stratejileri gibi pek çok alanda eğitimler veriyoruz. Uygulamada, uzmanlarımız kurumlara rehberlik ediyor." dedi. Kömürcü, AA muhabirine, 21-27 Aralık'ta kutlanan Verimlilik Haftası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de verimlilik kavramına dair genel algının "sanayide verimlilik" yönünde olduğuna işaret eden Kömürcü, vakıf olarak verimlilik kavramını daha geniş kapsamda ele aldıklarını söyledi. Kömürcü, "Daha önce verimlilik denilince akla üründen elde edilen verimlilik geliyordu ama biz hayatın her alanındaki verimlilikten bahsediyoruz. Türkiye'nin kalkınmasında günlük yaşam, eğitim, enerji, sanayi ve tarım gibi alanlardaki verimlilik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Topyekun farkındalık şart" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verimliliğe yönelik önemli işler yaptığını ve vakfın bu alandaki çalışmalarını desteklediğini aktaran Kömürcü, dünyada verimlilik alanındaki çalışmaların kamu kurumlarından ziyade sivil toplum kuruluşları tarafından yürütüldüğünü anlattı.

Kömürcü, Türkiye'de pek çok bakanlığın bünyesinde verimlilik genel müdürlükleri olduğunu belirterek, "Eğer genele yayılmış bir kalkınmayı hedefliyorsak, bu sadece kamu kurumlarının ortaya koyduğu bir verimlilik anlayışı değil topyekun bir farkındalıkla mümkün. Bunun için sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşüyor, biz de o görevden payımıza düşeni ödev edinip bunun için çalışmalara başladık." diye konuştu. - "Farklı sektörlere yönelik çalışan ekiplerimiz var" İki yıllık bir sivil toplum kuruluşu olmalarına rağmen pek çok projeye imza attıklarına dikkati çeken Kömürcü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesinin desteğiyle düzenledikleri Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi ile 40 binin üzerinde katılımcının ziyaret ettiği verimlilik ve teknoloji fuarlarının öne çıkan çalışmalarından olduğunu aktardı. Kömürcü, gelecek projeleri için hayatın her alanına yönelik çalıştıklarını vurgulayarak, "Vakıf bünyesinde teknoloji, eğitim, spor, tarım ve sağlık gibi farklı sektör gruplarında çalışan ekipler var. Bu yıl içinde 4 konuda daha öncekiler gibi büyük organizasyonlara imza atacağız. Bu ekiplerimiz gönüllülük esasıyla çalışıyor, pek çok üniversiteyle iş birliği yapıyoruz." dedi.

- Verimlilik danışmanlığı Vakıf çatısı altında kurdukları Verimlilik Akademisi'ne de değinen Kömürcü, kamu ve özel sektöre yönelik verimlilik danışmanlığı hizmeti verdiklerini anlattı. Kömürcü, Verimlilik Akademisi'nin kadrosunun alanında uzman kişiler ve akademisyenlerden oluştuğunu belirterek, "Danışmanlık hizmetlerimizin amacı, kurumlarda verimlilikle ilgili sorunların teşhisi, uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımların yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak." diye konuştu. Kamu kurumları başta olmak üzere büyük firmalara verimlilik analizleri yaptıklarını bildiren Kömürcü, halihazırda 3 bakanlık ve 3 özel sektör kuruluşuyla çalıştıklarının bilgisini verdi. Kömürcü, verimlilik analizinin yanı sıra kurum ve kuruluşların verimli yönetilebilmesi için uygulama alanında da yardımcı olduklarını anlatarak, "Personel, zaman yönetimi, enerji verimliliği ve yönetim stratejileri gibi pek çok alanda eğitimler veriyoruz. Uygulamada, uzmanlarımız kurumlara rehberlik ediyor." dedi.