FİNANS

"Veriye erişen teknolojiler alanını kritik olarak görmemiz lazım"

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen: - "Özellikle veriye erişen teknolojiler alanını, sadece ticari bir iştigal alanı olarak görmemek lazım. Bunu oldukça kritik bir alan olarak görüp, bu anlamda bakış açımızı ülke olarak da bu noktaya konumlandırmamız gerekiyor" - "Dünyada genel anlamda siber güvenlik konusunda bir yerlileşme eğilimi var. Biz ülke olarak son yıllarda bu anlamda oldukça mesafe katettik" - "(5G) Şebekedeki verinin yönlendirildiği 'milli yönlendirici' kısmıyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu anlamda kendi ülkemizde, kendi şebekemizde kullanılacak oldukça kaliteli ürünler üretebileceğimize inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen, özellikle veriye erişen teknolojiler alanını sadece ticari iştigal alanı olarak görmemek gerektiğini belirterek, "Bunu oldukça kritik bir alan olarak görüp, bu anlamda bakış açımızı ülke olarak da bu noktaya konumlandırmamız gerekiyor." dedi.

Özbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pavotek'in kurulduğu 2003 yılından bu yana savunma sanayisinin önemli kuruluşlarına hizmet veren bir elektronik tasarım firması olduğunu söyledi.

Elektronik tasarım ve gömülü yazılım konularında Türkiye'de iddialı bir şirket olduklarını belirten Özbilen, çalışanlarının çoğunluğu elektronik ve bilgisayar mühendislerinden oluşan Pavotek'in, dışarıdan bir okul olarak görüldüğünü ifade etti.

Şirket olarak misyonlarının "Türkiye'deki yerelleşme kapsamında kendi bilgi birikimleri, entellektüel sermayeleri ve ürünleriyle sahada var olmak" olduğunu aktaran Özbilen, farklı alanlarda binlerce ürünlerinin sahada çalıştığını ve savunma alanının dışındaki sivil alanlarda da yetkinliklerini artırarak yurt dışına açılma hedeflerinin bulunduğunu kaydetti.

Sektörde yerli ve milli ürünlerin kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Özbilen, satın alınan yazılım ve donanımla birlikte aslında bir bağımlılığın da satın alındığına dikkati çekti.

Özbilen, "Aslında siz bir şey satın alırken, bir bağımlılıkla da alıyorsunuz. İlk gün verilerinizi depolama, saklama ve işlemeyle beraber gelişen alışkanlıklar ve metotlar, ondan sonraki süreçte devam etmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla yerli ürün tercih edilmesinin birkaç açıdan önemi var. Bizim ülke olarak bağımsız olma ülkümüze uygun olan davranışın, yerli yazılım ile donanımın geliştirilmesi ve kullanılması olduğunu değerlendiriyorum. Aynı zamanda bu konuda Türkiye'deki birikimin de gelişmesine ihtiyaç var. Bizim insanımız gerçekten fırsat verildiği zaman, bu alanda, ürün geliştirme noktasında şu an lider sayılabilecek ülkelerin altında değil." şeklinde konuştu.

Türkiye'de insan potansiyelinin bu anlamda gerçekten güçlü olduğunu ifade eden Özbilen, fırsat verildiğinde yabancı birçok ürünün muadilinin, hatta daha nitelikli halinin Türkiye'de üretilebileceğini söyledi.

- "Yerli ürünlere ve şebeke elemanlarına sahip olmak, zorunluluk haline gelecek"

Alper Özbilen, siber güvenliğin daha önce yazılım, donanım ve sistem zaafiyeti şeklinde algılandığını ancak günümüzde bu kavramın ticaret savaşı, dış politika ve ambargo gibi konularla birlikte ele alındığını belirtti.

Siber güvenliğin, teknik olmanın ötesinde uluslararası ilişkileri ve siyaseti şekillendiren bir konu haline geldiğine işaret eden Özbilen, "Bu tür konular aslında zaman zaman sebep olabildiği gibi mazeret de olabiliyor. Bir ülke, bu konuyu mazeret olarak da kullanabiliyor, bir sebep olarak da kullanılabilir. Ama bizim buradan anlamamız gereken şu; bu konuda birinci ligde olduğunu iddia eden ülkelerin, aslında veri güvenliğinde ne kadar hassas davrandığını, kendi bilgisine, kendi verisine sahip çıkma meselesini nerelere taşıyabildiğine ilişkin önemli bir gösterge olarak bunu görüyoruz. Bizim de böyle okumamız gerektiğini düşünüyoruz. Dünyada genel anlamda siber güvenlik konusunda bir yerlileşme eğilimi var. Biz ülke olarak son yıllarda bu anlamda oldukça mesafe katettik. Ama katetmemiz gereken bir hayli mesafemiz daha var." ifadelerini kullandı.

Özbilen, ABD ile Çin arasında Huawei üzerinden süren mücadeleye dikkati çekerek, yerli ürünlere ve yerli şebeke elemanlarına sahip olmanın bir tercihten çok bir zorunluluk haline geleceği öngörüsünde bulundu.

- "(5G) İnterneti insanlardan daha çok makineler kullanacak"

Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Özbilen, Pavotek'in, 5G çalışmalarında da yer aldığını ve Türkiye'deki farklı firmalarla birlikte uyum içinde çalıştığını ifade ederek, 5G Çekirdek Şebeke ve diğer 5G şebeke elemanları üzerinden HD kalitesinde video transferi ve mevcut mobil operatörlere doğru ses araması çalışmalarının geçen günlerde canlı olarak yapıldığını anımsattı.

4G ve öncesinde daha çok insanların kendi aralarındaki iletişimden bahsedildiğini aktaran Özbilen, 2020 yılında dünya genelinde internete bağlı olacak 25 milyar makine ve sensör sayısıyla interneti insanlardan daha çok makinelerin kullanacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Özbilen, nesnelerin interneti, robotlar, akıllı şehirler ve otonom araçlardan kaynaklanan bant genişliği ve internet hızı ihtiyacının artacağını belirterek, "Bu kullanım trendine bakıldığı zaman, 5G'ye geçme mecburiyetinin ortaya çıktığını görüyoruz. Biz bunun ülkemiz adına kaçırılan fırsatın yakalanmasıyla ilgili yeni ve çok önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz. Kendimize bu noktada pay çıkardık. Birçok arkadaşımız bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyor. (5G) Şebekedeki verinin yönlendirildiği 'milli yönlendirici' kısmıyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu anlamda kendi ülkemizde, kendi şebekemizde kullanılacak oldukça kaliteli ürünler üretebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu alanı, ithalatı ikame edecek ürünlerin üretilmesi olarak görmüyoruz"

Alper Özbilen, Türkiye'nin sektördeki 2023 hedeflerine de değinerek, devletin yerlileşme noktasında düzenleyici kurumlar aracılığıyla çok ciddi düzenleme ve şartlar sunduğunu söyledi.

Sunulan şartların, Türkiye'de üretim yapan firmalar için bir fırsat olduğunu vurgulayan Özbilen, mütevazı kadroları ve devletin sağladığı yerliliği öne çıkaran imkanlarla gerekli şartları yerine getirebilecek güçte olduklarını ve 5G şebekesinde çalışan Türk mühendislerin ürettiği ürünlerle iftihar etmek istediklerini ifade etti.

Özbilen, şunları kaydetti:

"Özellikle veriye erişen teknolojiler alanını, sadece ticari bir iştigal alanı olarak görmemek lazım. Bunu oldukça kritik bir alan olarak görüp, bu anlamda bakış açımızı ülke olarak da bu noktaya konumlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanı, sadece ithalatı ikame edecek ürünlerin üretilmesi olarak görmüyoruz, görmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz bu ürünlerle kendi verimizi, ülkemize ait veriyi, vatandaşlarımıza ait veriyi koruma noktasında bir teşebbüs ve çaba olarak görüyoruz. Bu çabanın da son derece değerli olduğunu bütün takım arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz."

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Sabiha Gökçen’de dış hat yolcusu yüzde 31 arttıSabiha Gökçen’de dış hat yolcusu yüzde 31 arttı
Edirne'de lisanslı depolara mahsul alımları başladıEdirne'de lisanslı depolara mahsul alımları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5G siber güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Emsal karar! O paralar haczedilemeyecek

Emsal karar! O paralar haczedilemeyecek

Türk iş adamı yerli elektrikli otomobil için kolları sıvadı

Türk iş adamı yerli elektrikli otomobil için kolları sıvadı

6 ayda 'havadan' 43 milyon avro geldi

6 ayda 'havadan' 43 milyon avro geldi

Bakan duyurdu: Tam 5,1 milyon tane bırakılacak

Bakan duyurdu: Tam 5,1 milyon tane bırakılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Otomobil alacaksan bunu al!

Otomobil alacaksan bunu al!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen’de dış hat yolcusu yüzde 31 arttı

Sabiha Gökçen’de dış hat yolcusu yüzde 31 arttı

Edirne'de lisanslı depolara mahsul alımları başladı

Edirne'de lisanslı depolara mahsul alımları başladı

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.