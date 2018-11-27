FİNANS

Vestas'tan Bandırma'ya Operasyon Merkezi

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Vestas'tan Bandırma'ya Operasyon Merkezi

Danimarka'nın rüzgar enerjisi şirketi Vestas tarafından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni operasyon merkezi açıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, merkezin sadece Türkiye'ye değil bölge ülkelerine de servis, eğitim ve lojistik üssü olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Vestas'ın Türkiye'de 10. yılını kutladığı belirtilen açıklamada, şirketin bu sürede ülkede bin 570 megavatın üzerinde rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulumunu gerçekleştirdiği, İstanbul, Sivas, Hatay ve Bandırma'daki 4 servis ve bakım merkezi ile geniş bir alanda hizmet verdiği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vestas Türkiye Genel Müdürü Olcayto Yiğit, yeni operasyon merkezinin, büyümekte olan Türk rüzgar enerjisi pazarında lojistik ve bakım hizmetlerinin koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olacağını bildirdi.

Yiğit, merkezin, servis, eğitim ve lojistik faaliyetleriyle rüzgar sektörüne katkı sağlayacacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki diğer projelere şimdiden destek olabilecek 135 profesyonelden oluşan çok yetenekli bir servis ekibini bir araya getirdik. Bu tesis, Türkiye'de ve diğer komşu ülkelerde çalışan teknisyenleri eğitmek için kullanılacaktır. Türkiye'de son yıllarda etkileyici bir teknik altyapı geliştirdik ve şimdi bilgi birikimimizi rüzgar enerjisi kullanımının sadece ülkede değil bölgede de genişletilmesi için kullanacağız."

Vestas, rüzgar türbinlerinin tasarlanması, üretimi, kurulumu ve servis hizmetlerini sağlanmasının yanı sıra 79 ülkede toplam 97 bin megavatın üzerinde türbin kurulumu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Olcayto Yiğit Operasyon Merkezi Rüzgar Enerjisi Vestas

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