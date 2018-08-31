FİNANS

Vestel, Berlin'de "akıllı ev"in kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Türk şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de yerini alan Vestel, yeni ürün ve yenilikçi teknolojilerini tüketiciyle buluşturdu - Standında televizyondan akıllı telefona, elektrikli araç şarj cihazlarından pişiricilere, çamaşır ve bulaşık makinelerinden kurutma makinelerine kadar çok sayıda ürün ve teknolojiye yer veren şirket, IFA ziyaretçilerine akıllı evin kapılarını açtı

BERLİN (AA) - Türk şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de yerini alan Vestel, yeni ürün ve yenilikçi teknolojilerini tüketiciyle buluşturdu.

Bugün Berlin'de resmi açılışı yapılan tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'e 730 ürünü ile katılan Vestel, yeni teknolojilerin yanı sıra, çevreye duyarlı ürünleri ile de katılımcılardan ilgi gördü.

Standında televizyondan akıllı telefona, elektrikli araç şarj cihazlarından pişiricilere, çamaşır ve bulaşık makinelerinden kurutma makinelerine kadar çok sayıda ürün ve teknolojiye yer veren şirket, IFA ziyaretçilerine akıllı evin kapılarını açtı.

Hayatı kolaylaştıran tasarımların yanı sıra, enerji sarfiyatını azaltan yenilikler ile dünyanın büyük markalarını geride bırakan teknolojiler sunan Vestel, katılımcılardan tam not aldı.

\

- "Akıllı stand sistemi "Selette" fuarda "

65" OLED TV'ler içine yerleştirildiğinde kullanıcılara yanıt vermeye başlayan akıllı stand sistemi "Selette" fuarda yerini alan ürünlerden olurken, mobil cihazlarla iletişim kurabilen ve 3D ses özelliği sunan ürün, patenti Vestel'e ait 3 farklı LED ışıklandırma ile telefonlarına gelen bildirimleri kullanıcısına iletiyor.

Vestel, IFA 2018'de yeni ürünü son derece ince Blatt TV'yi tanıtırken, 4K ve UHD çözünürlüğe sahip Blatt TV, duvar üzerindeki bir postere benziyor. Vestel Nina TV ise, son derece parlak ve küçük arka kapak tasarımı ile kullanıcılara sunulacak. İç yapısı ve UHD kalitesi, kullanıcıların ev sinema sisteminin keyfini sürmesini sağlayacak.

Bir diğer ürün Ultra Dar Çerçeveli İnce UHD TV, bu yıl ilgi odağı olma hedefiyle standda yerini aldı.Vestel çerçevesiz TV, izleyicileri Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi ve Geniş Renk Gamı paneli sayesinde ekranda aksiyon dünyasının içine çekerek yoğun bir izleme deneyimi sunuyor.

Yuvarlatılmış çerçeve tasarımı her ortama sorunsuz bir şekilde uyan çerçevesiz TV, odanın tamamını doldurmak üzere tasarlanmış bir entegre ses sistemi barındırıyor.

\

- Çamaşır ve bulaşık makineleri

Vestel standında yerini alan bir diğer kategori ise çamaşır ve bulaşık makineleri oldu.

EdgeWASH teknolojisi kullanılan Vestel bulaşık makineleri, esnek püskürtme kollarıyla alt sepette yüzde 20 daha fazla yıkama alanı sağlarken, Vestel'in geliştirdiği Hydro Boost teknolojisine sahip çamaşır makineleri ile su ve deterjan karışımı, birden fazla noktadan güçlü püskürtme neticesinde kumaşa çok daha etkili bir şekilde nüfuz ediyor.

Üründe yıkama performansından ödün vermeden 10 kg modeller arasında en kısa program süresi elde edilebilirken, buna ek olarak, yerleşik su yumuşatma sistemi sayesinde çamaşırların renkleri korunup, makinenin ömrü artıyor. Vestelin bu kategoride tüketicilerin beğenisine sunduğu yapay zekalı çamaşır makinesi, dünyanın en sessiz çamaşır makinesi, yeni seri kurutma makineleri ile iyon teknolojisine sahip çamaşır kurutma makineleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

\

- Elektrikli araç şarj cihazı

Fuarda tüketiciye sunulan, 180 kilovat'a kadar güç çıkışı, pazarda bulunan araçların büyük bir kısmını 30 dakikadan daha az bir sürede şarj edebilen Vestel DC Şarj Cihazları, pazarın hızlı şarj gereksinimlerini karşılıyor. Vestel’in 3,7 kilovat'tan 22 kilovat'a kadar mevcut yeni AC Şarj Cihazı serisi, mevcut EVC02 Serisine ek olarak 2019'dan itibaren satışa sunulacak.

PARTNERParmağınızı böyle bantlarsanız... Bu bilgi hayatınızı çok kolaylaştıracak!Parmağınızı böyle bantlarsanız... Bu bilgi hayatınızı çok kolaylaştıracak!
Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacakMarmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak
Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyorSamsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berlin IFA 2018 Vestel

En Çok Okunan Haberler

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

HSBC Türkiye fırsatları için Çin’de "roadshow"a çıkıyor

HSBC Türkiye fırsatları için Çin’de "roadshow"a çıkıyor

KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.