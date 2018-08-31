65" OLED TV'ler içine yerleştirildiğinde kullanıcılara yanıt vermeye başlayan akıllı stand sistemi "Selette" fuarda yerini alan ürünlerden olurken, mobil cihazlarla iletişim kurabilen ve 3D ses özelliği sunan ürün, patenti Vestel'e ait 3 farklı LED ışıklandırma ile telefonlarına gelen bildirimleri kullanıcısına iletiyor.

Standında televizyondan akıllı telefona, elektrikli araç şarj cihazlarından pişiricilere, çamaşır ve bulaşık makinelerinden kurutma makinelerine kadar çok sayıda ürün ve teknolojiye yer veren şirket, IFA ziyaretçilerine akıllı evin kapılarını açtı.

Bugün Berlin'de resmi açılışı yapılan tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'e 730 ürünü ile katılan Vestel, yeni teknolojilerin yanı sıra, çevreye duyarlı ürünleri ile de katılımcılardan ilgi gördü.

Vestel, IFA 2018'de yeni ürünü son derece ince Blatt TV'yi tanıtırken, 4K ve UHD çözünürlüğe sahip Blatt TV, duvar üzerindeki bir postere benziyor. Vestel Nina TV ise, son derece parlak ve küçük arka kapak tasarımı ile kullanıcılara sunulacak. İç yapısı ve UHD kalitesi, kullanıcıların ev sinema sisteminin keyfini sürmesini sağlayacak.

Bir diğer ürün Ultra Dar Çerçeveli İnce UHD TV, bu yıl ilgi odağı olma hedefiyle standda yerini aldı.Vestel çerçevesiz TV, izleyicileri Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi ve Geniş Renk Gamı paneli sayesinde ekranda aksiyon dünyasının içine çekerek yoğun bir izleme deneyimi sunuyor.

Yuvarlatılmış çerçeve tasarımı her ortama sorunsuz bir şekilde uyan çerçevesiz TV, odanın tamamını doldurmak üzere tasarlanmış bir entegre ses sistemi barındırıyor.

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- Çamaşır ve bulaşık makineleri

Vestel standında yerini alan bir diğer kategori ise çamaşır ve bulaşık makineleri oldu.

EdgeWASH teknolojisi kullanılan Vestel bulaşık makineleri, esnek püskürtme kollarıyla alt sepette yüzde 20 daha fazla yıkama alanı sağlarken, Vestel'in geliştirdiği Hydro Boost teknolojisine sahip çamaşır makineleri ile su ve deterjan karışımı, birden fazla noktadan güçlü püskürtme neticesinde kumaşa çok daha etkili bir şekilde nüfuz ediyor.