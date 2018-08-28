FİNANS

Vestel, Daewoo Electronics ile iş birliğini güçlendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

Daewoo markalı çamaşır makinelerinin yanı sıra kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon ürün grupları da Manisa’daki Vestel City'de üretilecek

İSTANBUL (AA) - Vestel ve Daewoo 4 yıldır süren üretim iş birliklerini büyüttü.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Daewoo markalı çamaşır makinelerinin yanı sıra kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon ürün grupları da Manisa’daki Vestel City'de üretilecek.

Vestel, Daewoo Electronics'in yurt dışı müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve pazar trendlerini karşılamak üzere premium ürünler geliştirecek ve üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, dünyanın birçok teknoloji devi ile iş birliklerine devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vestel olarak 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya devleriyle iş birlikleri yaparak hem kendimizi geliştiriyoruz hem de Vestel ve Türkiye'nin adını dünyaya duyuruyoruz. Kapsamı genişleyen bu anlaşmanın da her iki şirket için faydalı inanıyorum. Daewoo Electronics, global satış ağı ve pazarlama yeteneklerini Vestel’in gelişmiş üretim yetenekleri ile birleştirerek Avrupa pazarında daha sağlam bir konum elde etmeyi hedefliyor."

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Anahtar Kelimeler:
DAEWOO Vestel

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