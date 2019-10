Vestel, İyi Tasarım İzmir kapsamında çalıştay gerçekleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir kapsamında çalıştay gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17-18 Ekim'de yapılacak What happens NEXT? adlı çalıştayda Vestel, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularına odaklanacak.

İyi Tasarım/Good Design İzmir, bu yıl “DÖNGÜ” temasıyla tasarımla ilgili faaliyetlerde bulunan grupları bir araya getirecek.

Hem tasarım mesleği ve eğitimi adına yapılan üretimi hem de tasarıma ilişkin düşünsel zeminde yapılan çalışmaların paylaşıldığı etkinlik bu yıl ekim ve kasım aylarında düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Vestel Beyaz Eşya Endüstriyel Tasarım Müdürlüğü çalıştay düzenleyecek.

17 ve 18 Ekim'de düzenlenecek çalıştayın konusu Vestel’in ürünleri paketlemek için kullandığı ambalajların, ikinci bir kullanım için yeniden tasarlanması etrafında şekillenecek. Çalıştayda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve tasarım süreçleri hakkında kapsamlı sunumlar yapılacak. Katılımcılar çalıştayda ortaya çıkaracakları fikirleri ve tasarımları sergileme imkanı bulacak.